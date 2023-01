“Cruz Azul se convirtió en un equipo chico”: Carlos Hermosillo explotó contra la gestión de La Máquina

Cruz Azul, luego de conseguir un campeonato de la mano de Juan Reynoso, no ha podido ver luz en el torneo mexicano. La Máquina no impone el respeto de antaño y hoy se arrastra en la Liga MX. Esto fue duramente criticado por el ex futbolista Carlos Hermosillo. La leyenda del fútbol mexicano criticó las gestiones dentro del conjunto Cementero.

“Cuando toman el equipo estos llamados directivos, entre comillas, lo que hacen es convertir un equipo grande en un equipo chico, primero con una pésima planeación, segundo unas contrataciones, que la verdad no se entiende”, explicó Hermosillo en una entrevista con el diario AS.

Carlos Hermosillo y otro dardo a la directiva de Cruz Azul 😱

Si estuviera en tus manos: ¿Le darías un puesto al ídolo en La Noria? 🤔#LaVozDelFutbol 🎙️ pic.twitter.com/edAsCgkLpR — W Deportes (@deportesWRADIO) January 26, 2023

Hermosillo criticó la calidad de jugadores que llegan al primer equipo de Cruz Azul. A pesar de que se ha hablado de la posible inclusión de Luis Suárez y Radamel Falcao, el ex futbolista mexicano considera que los fichajes de La Máquina no son tan trascendentes para la historia que club exige.

“Han llegado jugadores que vienen de equipos chicos. Pareciera que Cruz Azul se convirtió en un equipo chico y a mí no me extrañan los resultados, nada, en lo absoluto, me parece que es consecuencia, ojo aunque el equipo no ha jugado mal, pero lamentablemente no le alcanza (…) En mi época contrataban buenos jugadores como Julio Zamora, Héctor Adomaitis, otros jugadores como Santiago Ostolaza, Carlos Pintado, Benjamín Galindo, José Manuel Chepo de la Torre, jugadores de calidad, de prestigio, de buen nombre, de buen futbol, pero hoy no pasa eso”, sentenció.

Luis Suárez no hubiese sido la solución

Carlos Hermosillo explicó que el presunto fichaje de Luis Suárez no habría cambiado radicalmente el futuro de Cruz Azul. El ex futbolista considera que el club debía hacerse con otras piezas para que el aporte del “Pistolero” se notase dentro del campo. Este ejemplo puede ser claramente trasladado a la posible llegada de Radamel Falcao García.

“De qué habría servido Luis Suárez, si no le traes jugadores por los costados, si no les traes buenos jugadores, si no tienes buenos medios que los alimente, olvídalo, no va a funcionar”, explicó. El @CruzAzul es el equipo que más vende humo. Tanto en la cancha como en los fichajes que siempre terminan por caerse.



"Que si ésta es la buena"

"Que si viene Luis Suárez "

"Que si viene Radamel Falcao".



Le encanta a la Máquina jugar con los sentimientos de sus aficionados. pic.twitter.com/oUbOu3xcxt— Luis Fernando Ortiz. (@luisferop13) January 25, 2023

