Raúl González hace inesperada confesión sobre su vida amorosa

En un giro inesperado de eventos, el conductor Raúl González se mostró dispuesto a romper el silencio sobre su vida privada y hablar sobre la decepción amorosa más grande que ha vivido, llevándolo a aprender una dura lección.

La inesperada confesión se dio durante una de las transmisiones más recientes del matutino “Despierta América”, donde comparte pantalla con los presentadores Alan Tacher, Francisca y Karla Martínez.

Fue precisamente esta última quien ha sido su paño de lágrimas en más de una ocasión: “A mí en este equipo la única persona que a mí me ha visto llorar por amor se llama Karla Martínez. Le tuve que contar todo, ahí aprendí que el corazón dolía”, contó ante las cámaras.

Raúl González habló sobre su primer trabajo en Estados Unidos: “Nadie dijo que sería fácil”

Raúl González confesó que la decepción amorosa que experimentó lo orillaron a buscar el alcohol: “Lo hice muy mal porque yo, lo digo públicamente, empecé a beber”, contó ante la mirada atenta de sus compañeros.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el famoso identificara que más allá de sanar sus heridas, estas se profundizaban y empeoraban gracias a la bebida: “Dije esto no puede ser, esto no está bien, esta no es la manera correcta, el amor propio primero (…) Pero a mí me dolió el alma. El corazón duele“, indicó.

Raúl González da cachetada con guante blanco a sus ‘haters’

Esta emotiva confesión desató una cadena de anécdotas por parte del resto de conductores. Tal fue el caso de Jomari Goyso, quien sorprendió al revelar que él nunca ha pasado por una experiencia de este tipo.

“Yo es que no he sufrido nunca de amor, o sea como que pienso que me amo tanto que no sufro”, expresó.