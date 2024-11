Guillermo Almada estalla con la organización del Mundial de Clubes

En la temporada pasada, los Tuzos del Pachuca se ganaron a pulso su cupo para el Mundial de Clubes. Sin embargo, su participación está en peligro por temas reglamentarios. Guillermo Almada criticó a la organización del torneo.

El Pachuca se coronó campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf. Este título le permitió obtener su boleto al Mundial de Clubes de 2025. Junto a Rayados de Monterrey y el Club León, el conjunto de Almada asistiría a este evento.

Sin embargo, según el artículo 10 de la regla de multipropiedad. El Pachuca y el Club León ponen en peligro su participación en este torneo por pertenecer a un mismo dueño.

“Ningún club participante en la competición podrá, de manera directa o indirecta: poseer valores o acciones de ningún otro club participante en la competición, o comerciar con ellos; ser un miembro de otro club participante en la competición; estar implicado de ningún modo en la gestión, administración y resultados de cualquier otro club participante en la competición”, entre otros estamentos expresados en el reglamento.

Es por esto que los Tuzos del Pachuca y el Club León han puesto en duda su participación en este torneo que estrenará un nuevo formato.

El enojo de Guillermo Almada

Ante esta limitación, Guillermo Almada no se quedó en silencio y manifestó su disconformidad sobre esta regla. El estratega uruguayo considera que estas normativas tuvieron que ser implementadas desde antes de conseguir los boletos de clasificación al torneo.

“Una aberración, el reglamento se tiene que dar antes de la clasificación, nos dieron la bienvenida a nosotros (Pachuca) y a León?. me parece que cambiar el reglamento sobre la marcha no es lo ideal, si se cambiara, de este mundial para adelante, pero cambiar las reglas ya que están clasificados los equipos no es justo“, dijo el uruguayo.

Guillermo Almada apela al razonamiento deportivo. Tanto el Club León como los Tuzos del Pachuca se ganaron la oportunidad de asistir al Mundial de Clubes. Ambos equipos triunfaron en sus competencias internacionales y, deportivamente, fueron merecedores del cupo.

“No, no lo sé, no conozco el tema, me enteré como todos, el día de hoy, me baso en lo deportivo, en el reglamento, nada más que eso, la justicia deportiva, si los dos estamos es porque lo ganamos en la cancha. Nadie nos regaló nada, lo que tiene que prevalecer es esto, los mejores equipos, con justicia deportiva, la situación de participar, en el Mundial definitivo de clubes”, concluyó.

