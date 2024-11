¿El América puede suplir a Pachuca o León en el Mundial de Clubes 2025?

Frente a la posibilidad de qué la FIFA impida la participación en el próximo Mundial de Clubes 2025, ya sea el Pachuca o del club León, a causa de la multipropiedad que ostentan en la Liga MX, versiones extraoficiales aseguran que las Águilas del América podrían tener posibilidades de asistir a esta competencia.

Instantes después de qué se dio a conocer públicamente que supuestamente el presidente del grupo Televisa Emilio Azcárraga Jean presentó una inconformidad ante la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA), las suposiciones de qué America de acuerdo al último ranking de la CONCACAF, tendría el derecho de tomar el lugar de alguno de los dos equipos mexicanos que tienen la amenaza de no participar en esta competencia.

Es cierto que el grupo Pachuca no será el encargado de decidir cuál de sus dos escuadras asiste al Mundial de Clubes, sino que esa atribución le corresponde a la Secretaría General de la FIFA, que deberá hacer efectivo lo que establece el reglamento de competencia.

En su artículo 10 de este legajo de reglas se indica que no está permitida la multipropiedad dentro del torneo y en su última apartado establece que: “Si la Comisión Disciplinaria de la FIFA decide que dos o más clubes no cumplen con los criterios estipulados en el apartado uno, la Secretaría General de la FIFA, decidirá cuál es el club admitido de conformidad con las siguientes reglas y tomando en cuenta en particular la clasificación correspondiente del club en cuestión y el cupo correspondiente a la Confederación o Federación miembro a la que esté afiliado el club“, establece el apartado 10.4 de dicho reglamento.

En dicha confederación (CONCACAF) el América obviamente es el mejor clasificado de los clubes sin boleto al ubicarse terceros en la última revisión de la lista por detrás de Monterrey y León, escuadras que ya están clasificadas a la justa.

“En caso de qué un club haya ganado 1 o 2 ediciones o más de la máxima competición de clubes de su Confederación en el periodo 2021-2024, para acceder a la competición se usará la clasificación de clubes por país en la lista de acceso, excepto en los casos en que más de dos clubes del mismo país, ganen la máxima competición de clubes de su confederación a lo largo de cuatro años”, resalta lo establecido en el artículo 11.5.

Si bien es cierto que no hay ningún apartado o artículo de este reglamento que detalle o aclare puntualmente qué equipo es el que puede suplir a Pachuca o a León de acuerdo al ranking de la CONCACAF, este privilegio correspondería al America, pero habrá que esperar, ya que la FIFA acostumbra siempre sacarse determinaciones de la manga.

