Pachuca o León en riesgo de perderse el Mundial de Clubes

La participación de los clubes Pachuca y León está seriamente comprometida en el próximo Mundial de Clubes 2025 en virtud de qué el reglamento de este certamen organizado por la FIFA prohíbe la multipropiedad de los participantes para participar en el evento que tendrá lugar en varias sedes de los Estados Unidos.

De acuerdo a versiones periodísticas extraoficiales, tanto los Tuzos como los Esmeraldas deberán decidir qué equipo será el que participe en la justa intercontinental del año próximo, ya que en el reglamento de competencia del certamen claramente se estipula la prohibición para este tipo de casos de los equipos que dependen administrativamente de la misma fuente financiera.

Se asegura que dicha amenaza surgió después de qué el propietario del Club América se quejó ante las autoridades de la FIFA por no hacer valer el reglamento de competencia de este torneo que prohíbe que dos equipos que dos o más equipos compartan o pertenezcan al mismo propietario o grupo empresarial.

Los detalles sobre esta amenaza que pende sobre los equipos mexicanos establece que la FIFA acaba de enviar tanto al Pachuca como a León, las restricciones que existen al respecto para los equipos que se manejan bajo la figura jurídica de la multipropiedad.

Entre las versiones periodísticas, el diario Récord aseguró que el dueño de Grupo Pachuca que es propietario de ambos franquicias, se enteró de que el grupo Televisa fue a tocar las puertas a Zúrich, Suiza, para cuestionar la participación de hidalguenses y leoneses en la misma edición del torneo, ya que la empresa de televisión que tiene sus oficinas en la avenida Chapultepec en el centro de la CDMX, no ve justo que los equipos del mismo dueño representen a la Liga MX en el mundial.

Frente a esta inconformidad es que la FIFA generó una circular que fue enviada a estos equipos con los artículos donde se prohíbe la multipropiedad, generando molestia en los dueños del Pachuca y León, debido a la premura del tiempo que tienen para encontrar una solución viable al respecto.

Entre las posibilidades que existen y quizá la más adecuada es que Grupo Pachuca encuentre un comprador de la franquicia de León como se manejó hace un tiempo y así pueda existir la posibilidad histórica para que dos equipos mexicanos participen en una misma edición de esta competencia.

Los representantes de la CONCACAF

Por lo pronto, los equipos calificados al Mundial de Clubes por la CONCACAF son: Rayados de Monterrey: Campeón de la Concachampions 2021, Seattle Sounders: Campeón Concachampions 2022, Club León: Campeón Concachampions 2023, Pachuca: Campeón Concachampions 2024, con lo cual la posibilidad histórica del fútbol de México con dos equipos en este certamen no se perderá nada más porque si.

El América podría tener opciones de participar

Frente al hecho de que ambos equipos pertenecen a la zona de la CONCACAF, una solución alterna podría ser que bajo el criterio de que de acuerdo al ranking de esta zona futbolística el mejor equipo ubicado es el América, el cuadro de las Águilas podría tomar su lugar en caso de que Pachuca o León se bajen de la competencia.

Las Águilas del América podrían sumarse al Mundial de Clubes si el Pachuca o el León no resuelven el asunto de la multipropiedad que prohíbe el reglamento de competencia de este certamen Crédito: Manlio Contreras | Imago7

Así lo establece el último reporte de la clasificación de octubre de esta zona futbolística de la FIFA y donde el León tiene el liderato, seguido por el Monterrey, después viene el América, el cuarto el Philadelphia Union de la MLS y luego el Cruz Azul.

Lo que establece el reglamento de competencia del Mundial de Clubes

Por lo pronto, el reglamento de competencia del Mundial de Clubes FIFA 2025, estipula lo siguiente respecto a que no puede competir dos equipos con el mismo propietario:

“Para garantizar la integridad de la competición, los clubes participantes deben cumplir con los siguientes criterios cuando remitan el acuerdo de participación y deberán seguir cumpliendo con ellos hasta el final de la competición.

a) Ningún club participante en la competición podrá, de manera directa

o indirecta:

i) poseer valores o acciones de ningún otro club participante en la competición, o comerciar con ellos;

ii) ser un miembro de otro club participante en la competición;

iii) estar implicado de ningún modo en la gestión, administración y resultados de cualquier otro club participante en la competición;

iv) tener cualquier tipo de poder en la gestión, administración y resultados de cualquier otro club participante en la competición.

b) Ninguna persona podrá estar implicada, de manera directa o indirecta, de ningún modo en la gestión, administración y resultados de más de un club participante en la competición.

c) Ninguna persona ni entidad legal podrá controlar o ejercer influencia sobre más de un club participante en la competición”, estipula el Artículo 10.1 de la competencia.

“Si la Comisión Disciplinaria de la FIFA decide que dos o más clubes no cumplen con los criterios estipulados en el apdo. 1, la Secretaría General de la FIFA decidirá cuál es el club admitido en la competición y de qué manera se reemplazará al que no haya sido admitido de conformidad con las siguientes reglas y tomando en cuenta, en particular, la clasificación correspondiente del club en cuestión y el cupo correspondiente a la confederación o federación miembro a la que esté afiliado el club”, agrega el 10.4.

Mientras que en el Artículo 11, de los clubes participantes, no considera el escenario en el que clasifiquen dos equipos del mismo dueño, solo plantea la posibilidad de que un mismo equipo gane dos o más ediciones de la máxima competición de clubes de su confederación en el periodo 2021-24. “Para acceder a la competición se usará la clasificación de clubes de la FIFA calculada según criterios deportivos”.

“Se impondrá un límite de dos clubes por país en la lista de acceso, excepto en los casos en que más de dos clubes del mismo país ganen la máxima competición de clubes de su confederación a lo largo de un periodo de cuatro años. 11.6 En caso de que una confederación celebre menos de cuatro ediciones de la máxima competición de clubes en el periodo 2021-2024, para acceder a la competición se usará la clasificación de clubes de la FIFA calculada según criterios deportivos”, es lo que marca el reglamento.

