Comisionado de la MLS entiende a Javier Tebas, quien pidió cancelar el Mundial de Clubes 2025

El comisionado de la MLS, Don Garber, aseguró que entiende la posición del presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien pidió a la FIFA cancelar el Mundial de Clubes de 2025, a disputarse en Estados Unidos, y destacó la necesidad de que las ligas y los organismos que rigen el fútbol mundial se sienten y conversen para encontrar soluciones que satisfagan a todas las partes involucradas.

“Estoy emocionado de que dos de mis equipos vayan a participar en el Mundial de Clubes. Diré que todos tenemos que ser conscientes del calendario, y entiendo la opinión de Javier (Tebas). Creo que todos tenemos que trabajar para ver si podemos ser una parte más comprometida en el proceso de toma de decisiones, y yo incluiría en eso el Mundial de Clubes“, afirmó Garber.

“Nosotros, como liga, somos tan conscientes como todo el mundo del peaje que supone para nuestros jugadores las distintas competiciones en las que tienen que competir”, añadió el comisionado de la MLS.

La intervención de Garber, quien participó el miércoles en un foro de liderazgo deportivo en Londres, se produce en un momento de alta tensión en el fútbol internacional, después de que las ligas europeas, incluyendo la española, y la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIPRO) denunciaran el lunes a la FIFA ante la Comisión Europea por abusar de su posición dominante en el fútbol comunitario.

Es un malestar que viene de lejos y que fue agudizado por el ya cercano Mundial de Clubes de 2025, que según los planes actuales reunirá a 32 equipos en Estados Unidos el próximo verano. El torneo se disputará al mismo tiempo que la Copa de Oro, también organizada en tierras estadounidenses.

En Estados Unidos no se salvan de la carga de partidos

El calendario del fútbol internacional es cada vez más intenso y, por ejemplo, el Real Madrid podría disputar un total de 72 partidos este año si llegara hasta el final en los siete torneos en los que participa.

La agenda de la MLS también es particularmente intensa. La liga estadounidense prevé una temporada regular de 34 jornadas, más unos ‘playoffs’ que prevén una poco habitual primera ronda al mejor de los tres encuentros. En total, una franquicia puede llegar a disputar 41 partidos para ganar la MLS Cup.

A la competición doméstica se suma la Liga de Campeones de CONCACAF, la Copa de Estados Unidos y la Leagues Cup, un torneo estrenado en 2023 que prevé un máximo de siete encuentros por club.

El Inter Miami, que ganó la Leagues Cup de 2023, no participó en la Copa de Estados Unidos de esta temporada y dio prioridad a la Liga de Campeones de CONCACAF.

¿Qué pidió Tebas a la FIFA?

Javier Tebas, pidió esta semana a su homólogo en la FIFA, Gianni Infantino, que retire el Mundial de clubes de 2025, porque “no es necesario para los jugadores, ni para los clubes, ni para la FIFA y lo único que hace es desorganizar”.

“Presidente de la FIFA, usted sabe que no tiene vendidos los derechos audiovisuales por el presupuesto que dijo. Usted sabe que no tiene los patrocinios como había presupuestado y sabe que las ligas y el sindicato de jugadores no queremos ese mundial, retire ese mundial ya“, reclamó.

“Retírelo y sentémonos a negociar. Dialogar y negociar es diferente, la negociación se acaba con el acuerdo y el diálogo se termina con nada, llevamos años dialogando con FIFA. Estoy seguro de que llegaremos a acuerdos. Los fines que tiene para el mundo del fútbol también los tenemos nosotros. No somos egoístas. Eso no se soluciona con un Mundial de clubes”, insistió.

*Con información de EFE.

Sigue leyendo:

· Presidente de LaLiga considera que Vinícius Júnior ganará el Balón de Oro

· NFL, MLS, NBA, MLB y otras ligas de Estados Unidos se unen en campaña contra el odio

· Temporada histórica en la MLS: La liga batió su récord de asistencia