NFL, MLS, NBA, MLB y otras ligas de Estados Unidos se unen en campaña contra el odio

Robert Kraft, propietario de los New England Patriots de la NFL, en colaboración con la Major League Baseball (MLB), la National Basketball Association (NBA), la Major League Soccer (MLS) y otras ligas del deporte estadounidense, anunció este jueves el lanzamiento de la campaña ‘Time Out Against Hate’ (Tiempo fuera contra el odio).

En dicha campaña también participan la Women’s National Basketball Association (WNBA), la National Women’s Soccer League (NWSN), la National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR) y, por supuesto, la National Football League (NFL).

“Al unirnos bajo una causa común amplificamos nuestro mensaje y demostramos que el poder de los deportes se extiende más allá de los estadios, arenas y campos y llega a nuestras comunidades“, afirmó Kraft en un comunicado.

Lluvia de estrellas en un comercial durante el juego entre Seahawks y 49ers

El mensaje principal de esta iniciativa será compartido a través de un anuncio comercial que será transmitido durante el partido de la semana 6 de la temporada de la NFL entre los Seattle Seahawks y San Fransisco 49ers.

En dicho anuncio participarán estrellas del deporte estadounidense como la leyenda del tenis Billie Jean King; Candace Parker, estelar de Las Vegas Aces de la WNBA; el multicampeón de la NBA, Shaquille O’Neal; el entrenador de Los Angeles Chargers de la NFL, Jim Harbaugh; Doc Rivers, coach de los Milwaukee Bucks de NBA; el histórico Joe Torre, de los New York Yankees de la MLB; y Ryan Blaney, piloto de NASCAR.

“Esta iniciativa es un llamado a la acción para que todos se unan a nosotros en la creación de un mundo donde el odio se enfrente con una postura unificada de empatía, comprensión y respeto”, agregó en su mensaje Robert Kraft.

La campaña surgió tras el informe que el domingo pasado publicó la Liga Antidifamación, organización judía que lucha contra el antisemitismo, el odio y la discriminación, fundada en 1913, en el que reveló que se han contabilizado más de 10,000 incidentes antisemitas en Estados Unidos desde el ataque terrorista de Hamás en Israel sucedido el 7 de octubre del 2023.

*Con información de EFE.

