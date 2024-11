Pepe Aguilar se sincera sobre el matrimonio de Ángela con Nodal: “Sí, me dolió”

En una reciente conversación, Pepe Aguilar abrió su corazón y compartió su sincera reacción ante la noticia del matrimonio de su hija Ángela Aguilar con el cantante Christian Nodal.

El intérprete de “Tu sangre en mi cuerpo”, no escondió su sorpresa al saber que su hija menor decidiera dar este gran paso a sus 20 años, un evento que, aunque inesperado, terminó por aceptar con mucho amor y respeto. En una entrevista exclusiva con el periodista Mariano Osorio, Pepe confesó que al principio la noticia lo impactó profundamente: “No te voy a mentir, no me lo esperaba que mi hija se casara a los 20. Para mí fue un shock”, explicó.

“Después de 20 años de tener toda la responsabilidad de uno de tus hijos, especialmente una hija que siempre estuvo más cerca de mí que sus hermanos, es como perder una parte de la vida pero ganar otra. La clave es ver la nueva parte…” explicó, añadiendo, “Sí, mi hija se casó, sí, me dolió, y sí, quiero que su esposo la trate bien. Me gusta mucho el chico; siempre ha sido bueno conmigo y sigue siéndolo. No hay ningún problema allí…”

A pesar de este primer golpe emocional, el cantante expresó que lo más importante era la felicidad de su hija. “Es una muerte de una forma de ser y el nacimiento de otra”, reflexionó sobre el proceso de verla formar su propia vida y familia.

Pepe recordó cómo Ángela y Nodal se conocieron hace años, cuando él incluyó a Christian en las giras familiares. A partir de ahí, el joven cantante se fue acercando cada vez más a la familia Aguilar. “Nunca imaginé que terminaríamos en este punto, pero aquí estamos”, señaló, añadiendo que, aunque el camino fue rápido, entendió que las nuevas generaciones toman decisiones diferentes.

A pesar de los rumores y especulaciones que han rondado sobre su relación con Nodal, el cantante de música ranchera dejó claro que no existe ningún problema con su yerno. “Christian siempre me ha caído muy bien. Es una persona que se da a querer, y eso es importante para mí, porque quiero lo mejor para mi hija”, afirmó con un tono de cariño. Además, aprovechó la oportunidad para desmentir que su famosa canción “Cuídamela bien” tuviera alguna indirecta hacia Nodal, explicando que la escribió pensando en todos los padres que viven la misma situación de ver a sus hijas formar una nueva familia.

Pepe Aguilar también reflexionó sobre el cambio que ha significado este momento en su vida personal. “Después de tantos años de ser papá y estar tan involucrado en la vida de mis hijos, ahora tengo que aprender a soltar un poco, a disfrutar de mi tiempo con Aneliz”, comentó, destacando que aunque sigue siendo un padre protector, también busca retomar su vida con su esposa y disfrutar de su libertad.

