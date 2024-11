Premios Grammy 2025: Estos son los artistas nominados

Luego de mucho tiempo de espera, finalmente se han dado a conocer los nombres de los artistas que figuran dentro de la lista de nominados para los Premios Grammy 2025. Y como ya se anticipaba, las redes sociales se inundaron con reacciones cargadas de emoción por los famosos que podrían llevarse el codiciado galardón.

Una vez más, el sabor latino se suma a la fiesta que celebra lo mejor de la música. En esta ocasión, Peso Pluma, Anitta y Karla Uchis son los encargados de representar a la comunidad latina dentro de la reconocida ceremonia. Mientras tanto, Beyoncé se corona una vez más como la artista con más nominaciones de esta edición.

La famosa cuenta con 11 nominaciones gracias a su álbum ‘Cowboy Carter’, mismo en el que rindió un homenaje a las raíces afroamericanas dentro de la música country. Gracias a dicho material discográfico, Beyoncé competirá cara a cara con la estrella del pop, Taylor Swift, quien lidera varias categorías gracias a su álbum de estudio “The Tortured Poets Department”.

¡Checa la lista completa de nominados aquí!

Grabación del Año

– Now and Then – The Beatles

– Texas Hold ‘Em – Beyoncé

– Espresso – Sabrina Carpenter

– 360 – Charlie XCX

– Birds of a Father – Billie Eilish

– Not Like Us – Kendrick Lamar

Álbum del año

– New Blue Sun – André 3000

– Cowboy Carter – Beyoncé

– Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter

– Brat – Charlie XCX

– Djesse VOL. 4 – Jacob Collier

– Hit Me Hard and Soft – Billie Eilish

– The Rise and Fall of a Midwest Princess – Chappell Roan

– The Tortured Poets Department – Taylor Swift

Canción del año

– A bar song (Tipsy) – Shaboozey

– Birds of a father – Billie Eilish

– Die with a smile – Lady Gaga & Bruno Mars

– Fortnight – Taylor Swift ft. Post Malone

– Good Luck, Babe! – Chappell Roan

– Not Like Us – Kendrick Lamar

– Please Please Please – Sabrina Carpenter

– Texas Hold Em – Beyoncé

Mejor artista revelación

– Benson Boone

– Sabrina Carpenter

– Doechi

– Khruangbin

– Raye

– Chappell Roan

– Shaboozey

– Teddy Swims

Mejor videoclip

– Fortnight – Taylor Swift & Post Malone

– Tailor Swif – A$AP Rocky

– 360 – Charli XCX

– Houdini – Eminem

– Not Like Us – Kendrick Lamar

Bad Bunny envía emotivo mensaje a todos en Instagram por su Grammy: ‘Me siento orgulloso de mí’

Mejor dúo/ grupo pop

– Us – Gracie Abrams ft. Taylor Swift

– Levii’s Jeans – Beyoncé ft. Post Malone

– Guess – Charlie XCX & Billie Eilish

– The boy is mine – Ariana Grande, Brandy & Monica

– Die with a smile – Lady Gaga & Bruno Mars

Mejor grabación “Dance pop”

– Make You Mine – Madison Beer

– Von Dutch – Charli XCX

– L’Amour De Ma Vie [Over Now Extended Edit] – Billie Eilish

– Yes, And? – Ariana Grande

– Got Me Started – Troye Sivan

Mejor álbum de pop latino

– Funk Generation – Anitta

– El Viaje – Luis Fonsi

– GARCÍA – Kany García

– Las Mujeres Ya No Lloran – Shakira

– Orquídeas — Kali Uchis

Mejor álbum de música urbana

– Nadie sabe lo que va a pasar mañana – Bad Bunny

– Rayo – J Balvin

– FERXXOCALIPSIS – Feid

– LAS LETRAS YA NO IMPORTAN – Residente

– att.-Young Miko

Mejor álbum de música mexicana

– Diamantes — Chiquis

– Boca Chueca, Vol. 1 — Carín León

– ÉXODO — Peso Pluma

– De Lejitos — Jessi Uribe

Mejor interpretación musical metal

– Mea Culpa (Ah! Ça ira!) – Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne

– Crown of Horns – Judas Priest

– Suffocate – Knocked Loose Featuring Poppy

– Screaming Suicide – Metallica

– Cellar Door – Spiritbox

Mejor álbum de música alternativa

– Wild God

– Charm

– The Collective

– What Now

– All Born Screaming

Karol G llamó a su papá por teléfono luego de ganar su primer Grammy: “¡Papi, lo logramos!”

Mejor álbum de R&B

– Chris Brown – 11:11 (Deluxe)

– Lalah Hathaway – Vantablack

– Muni Long – Revenge

– Lucky Daye – Algorithm

– Usher – Coming Home

Mejor álbum country

– Cowboy Carter – Beyoncé

– F-1 Trillion – Post Malone

– Deeper Well – Kacey Musgraves

– Higher – Chris Stapleton

– Whirlwind – Lainey Wilson

Mejor actuación de rap

– Cardi B – Enough (Miami)

– Common, Pete Rock & Podnuos – When The Sun Shines Again

– Doechii – Nissan Altima

– Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar – Like That

– GloRilla – Yeah Glo!

– Kendrick Lamar – Not Like Us

Compositor del año

– Jessi Alexander

– Amy Allen

– Edgar Barrera

– Jessie Jo Dillon

– Raye

Conoce el resto de categorías aquí: