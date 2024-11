¿Qué pasará con Héctor Herrera?

La historia de Héctor Herrera no ha tenido un buen desenlace en el Houston Dynamo. El veterano mediocampista mexicano no será renovado por el conjunto estadounidense. Entre las opciones de “HH” estaría volver a la Liga MX.

Héctor Herrera finaliza su etapa en el conjunto estadounidense en medio de una polémica. En el último partido de la temporada, Héctor Herrera fue expulsado tras lanzarle un escupitajo al juez principal del partido contar Seattle Sounders.

El mediocampista mexicano, de 34 años, era el capitán del conjunto estadounidense. El veterano futbolista azteca estaba en duda para el club de cara a la próxima temporada. Su reacción en contra del árbitro estadounidense puede que haya propiciado un triste desenlace de su historia en el club.

“A aquellos que no regresarán, les agradezco sinceramente por sus contribuciones al club y les deseo lo mejor en el siguiente paso de sus carreras. De cara al 2025, recuperaremos al núcleo de nuestro equipo, y ya estamos trabajando arduamente para construir sobre nuestra base en las próximas ventanas de transferencias”, dijo Pat Onstad, gerente general del club.

Cuál podría ser el destino de Héctor Herrera

El hecho de que Héctor Herrera se convierta en agente libre en los próximos días facilita mucho más su llegada a otro club. Desde la Liga MX lo esperan con los brazos abiertos.

En el mes de marzo, en una entrevista para Life & Style, Héctor Herrera reveló que su intención es finalizar su carrera con los Tuzos del Pachuca. En el momento de esas declaraciones aún estaba en plena temporada con el Houston Dynamo.

“Soy un jugador al que no le gusta cambiar de equipo cada año, y hasta el momento lo he logrado en mi paso por el Porto y el Atlético de Madrid. Me gustaría a lo mejor no terminar mi carrera aquí porque eso me gustaría que pasará en Pachuca, pero sí alargar mi carrera aquí en Houston”, dijo el mediocampista mexicano.

“HH” deja respetables registros luego de su paso por el fútbol de Estados Unidos. Héctor Herrera jugó un total de 82 partidos con el Houston Dynamo. Durante esa cantidad de encuentros entregó 22 asistencias y celebró 8 goles en poco más de 6,300 minutos dentro del campo.

Héctor Herrera dio sus primeros pasos en la Liga MX con los Tuzos del Pachuca. El futbolista mexicano jugó 55 partidos con este club. “HH” marcó 2 goles y concedió 2 asistencias con el club. En este hipotético regreso, Herrera llegaría después de haber jugado varios años en Europa y haber defendido los colores del Porto y Atlético de Madrid.

Sigue leyendo:

– Héctor Herrera queda fuera del Houston Dynamo de la MLS

– Ricardo Ferretti tilda de “mediocre” el duelo entre Chivas y Santos

– Guillermo Almada ya tendría precio para salir del Pachuca

– Guillermo Almada estalla con la organización del Mundial de Clubes