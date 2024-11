Scaloni confiesa que estuvo cerca de tirar la toalla con Argentina

Es un hecho que muchas veces los triunfos no son amores y cuando desde lejos se pensaba que Lionel Scaloni estaba en el sitio más envidiado en el mundo del fútbol, el propio técnico de la selección de Argentina se encargó de revelar que estuvo a punto de dejar su cargo debido a que no se sentía bien.

Después de que hace precisamente un año después de la histórica victoria de la Albiceleste sobre Brasil en el estadio Maracaná en las eliminatorias de CONMEBOL para el Mundial 2026, el estratega sudamericano abrió el terreno de las especulaciones sobre una eventual salida, doce meses después confirmó que si estuvo a punto de tirar el arpa.

Lionel Scaloni, en @neuramedia, le confesó a @fantinofantino que estuvo cerca de dejar la Selección argentina. pic.twitter.com/T9VFLP7SGI — Lucas Burgoa (@lucasburgoa) November 8, 2024

Lo anterior se produjo durante la emisión del programa Neura Media a cargo de Alejandro Fantino, donde el estratega de Argentina tocó este tema y algunos otros más, pero sobre todo reafirmó que estuvo a punto de dejar su cargo simplemente porque no se sentía a gusto en su cargo.

“Estuve cerca de irme porque no estaba bien y lo mejor cuando uno no está bien es decirlo”, destacó el técnico argentino que a lo largo de su trayectoria en la selección campeona del mundo ha tenido que remar contra la corriente por críticas muy fuertes, algunas de ellas inclusive del finado ídolo nacional Diego Armando Maradona.

Sobre esta decisión que estuvo a punto de tomar hace un año, destacó que: “Si te paras a pensar, creo que la cabeza te puede jugar una mala pasada. El año pasado, después de Brasil, hubo un momento en el que no estaba bien conmigo mismo, no estaba cómodo. Se me venían algunos miedos que no tenía, después teníamos que volver a competir, teníamos las Eliminatorias para el mundial”.

“No sé distinguirlo, me hubiera gustado hablarlo con alguien, incluso mi esposa me dijo. Me lo guardé para mí, dije que tenía que pensar porque lo sentía, no estaba al 100%, no estaba cómodo y necesitaba hacer una reflexión porque había sido muy pesado lo que había pasado y quiza lo empecé a asimilar”, destacó el estratega que en Qatar 2022 tocó el cielo con los dedos.

Además, se refirió a la búsqueda de ir por más títulos con la Selección: “Eso también puede ser que te genere una cierta ansiedad, yo lo hablo mucho con el cuerpo técnico y mi familia, si te paras a pensar ya logramos a nivel de títulos algo impensado y eso nos hace pensar qué viene ahora. Tu cabeza puede preguntarse qué sería más y creo que pararse a pensar en esto no me ayuda, fue ahí cuando dije que iba a parar la pelota y pensar”.

Scaloni también aseguró que el bálsamo para poder soportar esta presión fue el apoyo y respuesta de las personas de su entorno más íntimo: “La respuesta de la gente que me rodea fue importante, porque cuando siento algo voy y lo hablo. La gente con la que trabajo necesita que sea sincero, entonces cuando tuve problemas lo hablé con los actores principales y la respuesta en ese momento fue que me tome el tiempo que me tenga que tomar y me dieron su parecer, que era parecido al que yo pensaba. Al tiempo dije que todos me iban a acompañar, decidimos seguir y renové las energías”.

Por lo pronto Scaloni que ha tenido que ir moviendo sus piezas para una eventual renovación de la Albiceleste ya se encuentra en suelo argentino para alistarlos partidos eliminatorios en la próxima fecha FIFA contra Paraguay en terreno guaraní y en Perú como locales en la casa del Boca Juniors, la mítica Bombonera.

¿Dirigiría a Boca o a River?

En la misma emisión fue consultado respecto a la posibilidad de dirigir a Boca Juniors, el técnico de la selección de Argentina respondió que: “Sí, bueno, sí, a mí me involucran, me quieren meter en esa, pero el día que yo quiera dirigir y no este en la selección, estoy abierto para cualquier club, me involucran solo con Boca y mis hijos son de River”.

El locutor le insistió en que no puede dirigir en Argentina a otro equipo que no sea Boca Juniors y que no puede dirigir a River, a lo cual respondió que: “Yo con el fanatismo se pierde y cuando estás acá, ves la magnitud de las cosas y cuando estás en una posición como la mía, estas cosas son irrelevantes, pero sí me veo dirigiendo en Argentina”.

