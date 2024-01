Lionel Scaloni explicó las razones por las que casi deja de ser técnico de Argentina

Lionel Scaloni, el seleccionador nacional de Argentina a día de hoy, mantuvo en su momento a todo un país y al mundo del fútbol en alta tensión, así como también ansiedad cuando luego de una victoria de Argentina contra Brasil en partido de las Eliminatorias Sudamericanas en noviembre pasado, llenó de muchísima incertidumbre la continuidad del entrenador a pocos meses de la Copa América.

“No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta”, fue la frase que Scaloni dijo en rueda de prensa post partido que encendió además las redes sociales con más preguntas que respuestas.

Continuidad confirmada

Finalmente, Scaloni reiteró su continuidad con el seleccionado albiceleste y lo dejó en claro en una entrevista con el diario español Marca, en donde dio detalles sobre las dudas que había sobre su presente y futuro.

“El listón está muy alto, no sé si habrá algo más alto. Pero ¿y qué hago? ¿Me voy ya para casa, me siento en el sofá y se terminó esto para mí a los 45 años…? ¡Nooo! Lo bonito es que habrá un momento de dificultad, seguro, todos lo han tenido y nosotros lo tendremos. Y en esa dificultad habrá que volver a salir arriba, como hemos hecho antes. También me pasó en mi carrera como futbolista: momentos buenos y momentos malos. Y ahí es donde realmente se verá si estamos preparados o no. Pero eso no me asusta, para nada”, expresó

“Cuando dije que había que reflexionar era un momento importante. Se vienen cosas buenas, la Copa América, y de aquí a dos años con el Mundial es un momento donde hay que pensar, sobre todo tenemos que tener claro qué es lo que queremos con la selección, dar oportunidades a otros chicos que vienen empujando desde atrás. Era hacer un resumen de lo que venía y creo que era el momento. Había cuatro meses hasta el siguiente partido y era importante, como dije, parar la pelota. Creo que fue positivo porque nos hizo reflexionar sobre lo que viene”.

Lionel Scaloni confirma que sigue como DT de la Selección Argentina. pic.twitter.com/FBjY2zpBoK — Gastón Edul (@gastonedul) January 24, 2024

“En ese momento había que parar la pelota y reflexionar, había que hablar con todos los que teníamos que hablar. Comentarle a cada uno lo que queremos: jugadores, directivos y gente que tiene que saber hacia dónde vamos. Vienen cosas importantes, a la selección se le va a exigir mucho y necesitamos gente que esté igual de fuerte que nosotros”, agregó.

La Copa América se aproxima y la misión clara para Scaloni y toda la Argentina es revalidar el título obtenido en el 2021: “Argentina siempre ha tenido presión, aquí no vale empatar. Desde que llegamos sabemos que estamos en una selección grande y que todo el mundo espera lo mejor de nosotros. Siempre digo lo mismo: vamos a competir, nunca he prometido nada, aquí no se promete nada, ni antes ni ahora. Prometemos competir al máximo con todos los rivales e intentar ganar, y dejar una imagen que al fútbol argentino le guste, como estamos haciendo”.

Además, Scaloni tuvo palabras para su colega Javier Mascherano, quien es el actual entrenador de la selección U23 de Argentina que participa en el torneo Preolímpico, donde ‘El jefecito’ confesó en su momento que sería Scaloni el que llevaría a esa selección a los JJOO en París 2024: “Primero: el entrenador va a ser él. Ojalá pasen, antes hay que clasificarse en el Preolímpico, y si lo consiguen deseo y quiero que el seleccionador sea Javi, porque lo merece por el trabajo que está haciendo”.

Y siguiendo las líneas de los JJOO París 2024, el seleccionador evitó el dar declaraciones afirmando o no sobre las intenciones de Lionel Messi y Ángel Di María por jugar en la cita olímpica de París, ya que está muy cercana a la realización de la Copa América: “Respecto a lo de Ángel y Leo, son decisiones que hay que tomar en el momento, sobre todo a nivel físico, porque no es fácil jugar los Juegos Olímpicos estando antes la Copa América. Llegado el momento se valorará. Pero el técnico será Javi, eso seguro”.

Distinciones de Lionel Scaloni 🇦🇷 desde que es DT:



🏅Mejor entrenador 2022 – The Best

🏅Mejor entrenador 2022 – IFFHS

🏅Mejor entrenador 2022 – World Soccer

🏅Mejor entrenador de América – El País 2022

🏅Mejor entrenador de selecciones 2023 – IFFHS pic.twitter.com/o5gVlmBcjB — VarskySports (@VarskySports) December 30, 2023

Sigue Leyendo:

Presidente de la UEFA habló sobre la superliga “Nunca sucederá, nadie la quiere”.

Ronaldinho sale en defensa de Lionel Messi por haber ganado el premio FIFA The Best

Quincy Promes, futbolista de Países Bajos, podría ir a prisión por cargos de narcotráfico