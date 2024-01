Presidente de la UEFA habló sobre la superliga “Nunca sucederá, nadie la quiere”.

El pasado mes de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio a conocer lo que fue un dictamen clave sobre la formación de la Superliga, un proyecto que fue anunciado de manera oficial en abril de 2021 por una docena de clubes de España, Inglaterra e Italia.

El Tribunal se tornó en favor de dicha competición, dictaminando que había un “abuso de poder dominante” por parte de la UEFA y la FIFA. De esta manera, la sentencia dejó en claro que “las normas de la FIFA y la UEFA sobre la aprobación previa de competición de fútbol interclubes, como la Superliga, son contrarias a la legislación de la UE”.

La Superliga buscaba establecer una competición privada que asegurase la participación de equipos de alto nivel y de prestigio internacional de manera más regular que los campeonatos actuales. La reacción de la UEFA, liderada por su presidente, Aleksander Ceferin, y de la FIFA, al mando de Gianni Infantino, así como el rechazo por parte de distintos sectores, especialmente clubes que son catalogados de alto perfil, provocó el rechazo de muchos equipos que en un principio apoyaban la idea y otros que nunca estuvieron en favor de este proyecto, tomaron más fuerza para reiterar su posición.

A pesar de ello, luego del dictamen del antes mencionado tribunal, parece ser que el proyecto de la Superliga comenzó a tomar más fuerza en los primeros meses de este 2024. De esta manera, el cofundador de A22Sports, Anas Lahgrari, confirmó a Ouest France que ya la liga ya estaba conformada al menos con un total de 20 clubes: “Hay una veintena de equipos para empezar. Otros 30 están en camino”.

“No tienen a nadie. Son chistes que no nos importan”

Tras las declaraciones de Anas Lahgrari, empresa promotora de la Superliga, el presidente de la UEFA tuvo una entrevista a The Guardian, misma en donde dejó bastante en claro que dicho proyecto “nunca sucederá, porque nadie lo quiere”. “Ningún tribunal, ninguna policía y ningún ejército pueden obligar a la gente a aceptar algo tan absurdo. La historia de esta llamada Superliga es la historia de nuestra sociedad: la cuestión de si el dinero puede comprarlo todo. Conocí a una anciana en la calle, en mi país, Eslovenia, después de su primer intento en 2021. Tenía 80 o 90 años y hacía tiempo que no seguía el fútbol. Ella me detuvo y me dijo: “Gracias por detener a estos bastardos””, reveló Ceferin.

“No tienen a nadie. Tenían 50, 20, 200, son chistes que no nos importan. Pero insisto: nunca dijimos que no puedan jugar su propia competición. Déjalos jugar, pero no quieren jugar. Hablan de crear algo y luego son los primeros en postularse para jugar en nuestra competición. Les pediría que no jueguen en nuestra competición y que empiecen a trabajar en la suya junto con el número de clubes que tengan. No entiendo qué los detiene.”

Ceferin asegura que los comunicados de prensa, fueron “totalmente distintos a la decisión”. “La decisión es mejor para la UEFA que para el otro lado. Lo único que hace A22, los defensores de la Superliga, es andar por ahí, filmarse e intentar dar entrevistas. Mientras tanto nosotros gobernamos el fútbol. Estamos construyendo propuestas, nos ocupamos de muchos problemas, por lo que el cabildeo es probablemente su trabajo principal, pero no el nuestro”.

“No tengo ni idea y no me importa”. “Si tienen suficientes recursos para viajar y hacer este show de Monty Python, está bien. No me importa y a la comunidad del fútbol no le importa”, aseguró Ceferin.

¿La Saudi Pro League es una verdadera amenaza para el fútbol europeo?

“No me preocupa eso. Una vez más, no creo que se pueda comprar fútbol. He visto una encuesta que mostró que los fanáticos siguen competiciones y equipos en lugar de jugadores. En España, el 98% del público no sabía con quién fichó Benzema, pero el 100% sabía que jugó antes en el Real Madrid. Así que no creo que sea un buen enfoque y vemos que algunos jugadores ya están regresando”, comentó Ceferin.

“En Inglaterra, creo que el club saudí es un buen ejemplo de cómo se debe trabajar. Porque Newcastle no compró superestrellas, pero se clasificó para la Liga de Campeones. Me sorprendió: esperaba que compraran muchos jugadores para la nueva temporada, pero no fue así y jugaron muy bien. Así que no solo quiero ser crítico, pero si la Pro League lo hace así, no durará mucho. Es una pérdida de dinero”, concluye el presidente de la UEFA.

