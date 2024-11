“El amor en una sola persona”: Thalía despidió a su hermana con emotivo mensaje

Thalía utilizó sus redes sociales para despedirse de su hermana, Ernestina Sodi. La periodista e historiadora perdió la vida este 8 de noviembre, después de luchar dos semanas por su vida en terapia intensiva.

“El mismo sol, el mar, la brisa y el amor en una sola persona. La alegría, la resiliencia, la bondad y la vida misma en todo tu ser Ernestina. No solo mi hermana en esta tierra, sino también mi hermana en Cristo! Doble bendición!" Thalía – Cantante

La noticia del fallecimiento de Sodi, fue informado por su hija, Camila. Días atrás, la actriz había solicitado donantes de sangres para salvarle la vida a su mamá y Thalía también se unió.

Thalía afirmó que pudo despedirse de su hermana: “Dios nos permitió despedirnos todos los que te amamos de ti en estos días, donde, como la guerrera que eres, luchaste hasta el último segundo por estar aquí”.

En su mensaje, la intérprete de ‘Amor a la mexicana’ dejó un poema llamado ‘La Barca’, el cual hace alusión a esas personas que partieron del plano terrenal, pero seguirán siendo recordadas.

“Estoy de pie, a la orilla del mar. Una barca a mi lado extiende sus blancas velas en la brisa matinal y emprende hacia el océano azul. Es un objeto de fuerza y belleza”, reza parte del texto.

Laura Zapata también se despidió de su hermana

Laura Zapata, hermana de Ernestina y Thalía, también reaccionó a la muerte de la historiadora.

“Es una noticia muy triste que viene a decirnos a los humanos que somos finitos en esta vida“, manifestó frente a los medios de comunicación.

Zapata mencionó que intentó ponerse en contacto con su familia, envió un mensaje de texto y no recibió respuesta, por lo tanto, prefirió no insistir y comprender que estaban atravesando por una situación complicada.

Confesó que no asistirá al funeral de su hermana: “De ninguna manera asistiré al funeral porque eso sería desviar la nota, ¿no? Y quiero que la nota sea que ella se fue, que ella partió, no que si Laura vino o no vino”.

La actriz añadió que enviará una corona de flores y que desea, de corazón, que la familia lo tome en consideración.

Seguir leyendo: