Laura Zapata reacciona a la muerte de su hermana Ernestina Sodi

A solo unas horas de darse a conocer el fallecimiento de Ernestina Sodi, madre de la actriz mexicana Camila Sodi, Laura Zapata a roto el silencio y ha confesado a los medios de comunicación cómo se enteró de la noticia, así como si acudirá a su funeral.

En un encuentro reciente con la prensa, la villana de melodramas como “Cuidado con el Ángel” y “María Mercedes” lamentó la partida de su hermana y el hecho de no haber podido despedirse de ella.

“Es una noticia muy triste que viene a decirnos a los humanos que somos finitos en esta vida“, declaró ante las cámaras.

Muere Ernestina Sodi, hermana de Thalía y Laura Zapata

Sobre su distanciamiento de la familia Sodi en este difícil momento, Laura Zapata argumentó que tras haberles enviado un sentido mensaje con respecto a la salud de su hermana Ernestina, no obtuvo respuesta. Por esta razón, optó por darles su lugar y no insistir en un reencuentro.

“Al no respuesta, no insistencia, pero a través de ustedes, les mando mis condolencias”, indicó contundente. “De ninguna manera asistiré al funeral porque eso sería desviar la nota, ¿no? Y quiero que la nota sea que ella se fue, que ella partió, no que si Laura vino o no vino”, añadió.

Sin embargo, esta decisión no significa que no enviará su pésame de la forma tradicional: por medio de un arreglo floral, mismo que espera que sus familiares (Camila Sodi y Thalía) tomen como un símbolo de cariño y acompañamiento en este difícil momento.

“Lo último que vamos a hacer es enviar una corona a nombre de la familia Sodi Zapata y que descansé en paz (…) No vamos a llorar su muerte, vamos a festejar su vida“, declaró contundente Laura Zapata.