Laura Zapata explica cómo surgió el rumor acerca de que es mamá de Thalía

Laura Zapata por fin aclaró un rumor que la ha perseguido desde hace décadas, desde que su media hermana Thalía ingresó al grupo Timbiriche. En aquel entonces se especuló que la actriz era madre de la cantante, a quien había tenido cuando era adolescente.

En el reality show “Secretos De Villanas” Gaby Spanic le preguntó a Laura: “¿De dónde surgió que tú eras la mamá de Thalia?” La actriz respondió: “Fíjate que alguien me dijo que estaba en una mesa un día la mamá de Lucero, y que de ahí salió como el chisme, como el buscapié”.

La villana de telenovelas agregó: “Eso ha sido una gran falta de respeto para mi madre y para mí. Los únicos seres humanos que han salido de mi cuerpo se llaman Claudio y Patricio. Si yo hubiera sido la madre de “mmm” (refiriéndose a Thalía), no tendría por qué esconderla”.

Más tarde, cuando Spanic insistió un poco más para saber los motivos que hubieran llevado a Lucero León a inventar ese chisme, Laura comentó: “A mí me dijeron que de esa mesa había salido. Porque la gente es c******. A la gente le gusta ensuciar”. Gaby se limitó a decir: “Es ridículo”, a lo que Zapata añadió: “No, más que ridículo, es maquiavélico”.

Al final, Laura Zapata se describió ante cámaras como una mujer valiente, que con el paso de los años ya no da importancia a lo que opine la gente: “Probablemente antes los comentarios me hacían daño, pero ahora me hacen “lo que el viento a Juárez”. No me mueven ni el copete”.

