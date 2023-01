Laura Zapata responde directo a quienes la critican por abusar de los filtros en redes sociales

Laura Zapata no se quedó callada y de una vez por todas respondió a quienes la criticaron hace unos días por el uso excesivo de los filtros dentro de las redes sociales, donde se mantiene muy activa y constantemente está llamando la atención por sus comentarios o imágenes que comparte de su vida diaria y los proyectos en los que participa.

La hermana de Thalía fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México procedente de Perú, a donde arribó luego de firmar la película “La Peor de mis bodas 3”; pero además de hablar de sus planes profesionales también fue cuestionada sobre las críticas que recientemente enfrentó en su cuenta oficial de Instagram por supuestamente abusar de los filtros, pues tras compartir una fotografía en la que posa con Gabriel Soto le llovieron mensajes en los que le aseguraron luce muy diferente e incluso la compararon con Irina Baeva.

Amable y con el sentido del humor que la caracteriza, la actriz y productora mexicana se defendió de los crueles señalamientos y orgullosa de su imagen aseguró que seguirá usando la tecnología para lucir bien, pues al final para eso se hicieron los filtros.

“Claro, mi amor ¿Para qué los hicieron? ¿Tú usas o no? Yo también… yo por qué no. Yo con más razón, si a esto me dedico”, mencionó.

Fue tajante al responder a sus detractores diciendo que no tiene nada de malo usar este tipo de aplicaciones y está dispuesta a seguir publicando este tipo de imagenes.

“¿Y qué? Yo los pongo como se me da la gana, porque se me da la gana, porque los compro, porque son míos y es muy mi cara y mi carrera”. Laura Zapata

Pero al ser cuestionada sobre la posibilidad de recurrir a las cirugías para lucir con un rostro joven de forma permanente, explicó que por ahora no tendría tiempo de entrar al quirófano, pues se encuentra cumpliendo con diversos proyectos.

“¿A qué hora? No tengo tiempo. Ahorita vengo, descanso un ratito y me voy a Colombia y después paso nuevamente por Perú. Ahorita estoy viendo otra propuesta de trabajo bien interesante”, añadió.

Además de salir en defensa de Paty Navidad tras los comentarios de Niurka,quien aseguró que tiene varios kilos de más, Zapata reiteró que no le interesa lo que se diga de ella, pues los rumores que se generan son porque le tienen envidia.

“Me vale, ellos viven de eso, (señalan) desde el coraje, la envidia. Cuando más grandes te vuelves, más altos vuelas, más chiquito te ven. No voy a hablar de gente que no me interesa y que no tiene calidad para que yo hable de esa persona. Dicen que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, qué tontería, ese nivel de desarrollo espiritual, ético, moral”, concluyó.

También te puede interesar:

–A sus 66 años, Laura Zapata se deja ver al natural y sin filtros desde la tina de baño

–Laura Zapata se niega a hablar de Lucía Méndez y la posible demanda en su contra: “Estoy amordazada”

–Laura Zapata asegura que las frases que comparte no tienen dedicatoria para Lucía Méndez