Laura Zapata asegura que las frases que comparte no tienen dedicatoria para Lucía Méndez

Tras darse a conocer que Lucía Méndez está dispuesta a iniciar acciones legales en contra de Laura Zapata y Sylvia Pasquel por las recientes críticas que hicieron sobre su persona y trayectoria, se especuló que la hermana de Thalía continuaba lanzando indirectas a través de las redes sociales, pero ante las especulaciones la actriz aclaró que sus frases no tienen dedicatoria y solo son pensamientos que se le ocurren durante el día.

El pasado 13 de diciembre Laura Zapara y Sylvia Pasquel recibieron una advertencia por parte del equipo legal que representa a Lucía Méndez, quienes a través de un comunicado informaron que la actriz estaba dispuesta a iniciar una demanda por la vía penal, civil y administrativa en caso de que sus excompañeras del reality ‘Siempre Reinas’ continuaran burlándose de ella y haciendo uso de su imagen en los programas de televisión a los que asisten, así como a través de las redes sociales.

Luego de darse a conocer dicha advertencia, la atención se colocó sobre Laura Zapata quien compartió en sus perfiles de Instagram y TikTok una serie de videos con frases que, para muchos seguidores, se trataba de indirectas para la diva de las telenovelas.

Es por ello que la villana de ‘María Mercedes’ no dudó en compartir un breve clip en el que aclaró que las frases que comparte continuamente no tienen dedicatoria para nadie en especial como se especuló, y que solo se trata de pensamientos que tiene a lo largo del día.

“Hola, amigos, no estoy con mis frases dirigiéndome a nadie, solamente es lo que se me ocurre en el día, en el momento”, explicó en una breve grabación que fue reproducida en dichos perfiles sociales.

Además acompañó su aclaración con la frase: “Les quiero decir que la que puede, puede y la que no, pues critica”, desatando una serie de comentarios en los que sus seguidores le dieron la razón y aplaudieron su sentido del humor.

Otras frases como: “La verdad solo molesta a quien aparenta ser lo que no es” o “Estoy segura de que la vida se encargará de poner a cada payaso en su circo y a cada reina en su trono. ¿Tú qué opinas?”, también aparecen en su galería, confirmando que definitivamente no tiene miedo a ser demandada. View this post on Instagram A post shared by Laura Zapata (@laurazapataoficial)

También te puede interesar:

–Lucía Méndez advierte que demandará a Sylvia Pasquel y Laura Zapata por criticarla públicamenmte

–Laura Zapata confiesa que está dispuesta a trabajar con Thalía: “Si me llaman y me pagan bien”

–Laura Zapata expresa que llegó a pensar que Lucía Méndez era su amiga: “La recibí con langostas”