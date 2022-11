Laura Zapata expresa que llegó a pensar que Lucía Méndez era su amiga: “La recibí con langostas”

En medio de los encontronazos que se han suscitado entre Lucía Méndez y Laura Zapata, la famosa hermana de Thalía reveló que, en algún momento, llegó a considerar a la cantante como su amiga.

En entrevista para el canal de YouTube de Ana María Alvarado, Zapata contó que tuvo algunas reuniones con Méndez, previo a protagonizar el reality ‘Siempre Reinas’, y siempre la trató muy bien, por lo que llegó a pensar que eran amigas.

“Yo pensé que también era amiga de Lucía porque, de hecho, en una ocasión, yo la invité a mi casa de Puerto Escondido. Estuvo en mi casa, la recibí con langostas, buen vino, se quedó a dormir en mi casa y después la invité a la fiesta de mi abuelita”, contó.

Bajo este contexto, considera que el fin de su amistad se suscitó porque la protagonista de ‘El extraño retorno de Diana Salazar’ no “resistió” el fuerte carácter que le impide dejarse “pisotear” por los demás.

“Yo creo que ella no me resistió, de alguna manera. No resistió a alguien pues que no se agacha y permite faltas de respeto”, dijo.

A pesar de los problemas que tuvo con Méndez en el proyecto de Netflix, manifestó que estaba satisfecha por la amistad que logró construir con Sylvia Pasquel y Lorena Herrera, lamentando que la actitud de Lucía no le haya permitido trabajar en equipo.

“La que tuvo problemas conmigo, con mi personalidad, con información, con mi estructura, con mi concepto de vida fue ella porque, desde el tercer capítulo dijo que ya no quería hacer nada conmigo. Como yo le llevé muy bien con Sylvia y Lorena, nos llevamos de maravilla, ella se sentía muy agredida”, comentó.

Asimismo, recalcó que Lucía Méndez es una persona “silvestre” y “mal educada”, algo que considera que quedó muy claro en la serie: “Ella se conduce de una manera bastante silvestre, bastante mal educada. Lo vimos en la serie, ella es silvestre en la serie y bueno, a nadie le gusta eso”, apuntó.

