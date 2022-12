Sylvia Pasquel describió a Lucía Méndez como una diva desempleada

Todo apunta a que los seis capítulos en que trabajaron juntas durante la grabación del reality show Siempre reinas, provocó un enorme desgaste en la relación que sostenía la actriz Lucia Méndez con sus colegas de profesión Lorena Herrera, Laura Zapata y Sylvia Pasquel.

Estas tres villanas de la televisión recientemente acudieron al programa Pinky promise para hablar sobre sus experiencias durante su participación en el proyecto auspiciado por Netflix.

Lo interesante de la conversación fue que, en todo momento, las actrices atacaron a la mujer que, en 1972, después de ser nombrada “Rostro del Heraldo” de México, irrumpió en la televisión para de inmediato posicionarse como estrella.

“Vamos a hablar de tres, somos tres reinas, ¿para qué le damos rating?”, señaló de entrada Sylvia Pasquel.

Al ser cuestionada sobre la ausencia de Lucia Méndez en el programa, la hija mayor de Silvia Pinal indicó que seguramente la actriz de 67 años no había acudido al programa por estar con el supuesto enamorado que asegura tener.

“Está cuchiplanchando con el de 28 años”, indicó en medio de las carcajadas de sus colegas.

Pasquel también advirtió que en la actualidad varias personas detestan a la imagen de Lucia Méndez.

“Bendito sea Dios yo no tengo muchos haters en mi cuenta. Me he metido en la cuenta de otra compañerita e híjole cómo tiene haters. Ella es una diva desempleada, neta. Los empresarios que la manejan que la ubiquen. Hubieran cuidado su imagen, salió raspadísima“, expresó.

A la polémica se sumó Laura Zapata quien aseguró que Lucia Méndez se había quedado en el pasado y quizá eso también la convierte en una persona muy complicada para trabajar a su lado.

“Nosotras si estamos vigentes. Ella no hace televisión desde el siglo pasado. Para mí fue muy difícil trabajar con una persona tan silvestre, reactiva, que se ponía todos los sacos“, afirmó.

A pesar de las críticas hacia su persona, el siguiente proyecto en el cual participará Lucia Méndez será caracterizando a la madre de un manager de un boxeador en la serie La Máquina.

También te puede interesar: