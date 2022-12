Lucía Méndez advierte que demandará a Sylvia Pasquel y Laura Zapata por criticarla públicamenmte

Luego de participar en la primera temporada del reality show ‘Siempre Reinas’, Laura Zapata y Sylvia Pasquel podrían enfrentar una demanda por parte de Lucía Méndez, quien les advirtió a través de un comunicado que podría emprender acciones legales por la vía penal, civil y administrativa en caso de que se siga utilizando su imagen por medio de comentarios negativos hacia su persona y trayectoria.

Ante la serie de señalamientos de los que fue objeto en días recientes, Lucía Méndez puso un alto y a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram dejó claro que está dispuesta a iniciar acciones legales en contra de sus excompañeras.

Y es que, según se explica, Laura Zapata y Sylvia Pasquel han utilizado lenguaje con una finalidad negativa lo que les podría traer consecuencias legales.

“Dichas conductas además de perjudicar peyorativamente a Lucía Méndez generan diversas sanciones administrativas, civiles, delitos y responsabilidad civil respecto al derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, mismas que son sancionadas”, se lee en el documento.

Y finalizan con la advertencia de que, en caso de continuar este tipo de comentarios, tiene todo listo para iniciar la denuncia.

“Se ha concedido un término de 24 horas para que Laura Zapata y Sylvia Pasquel se abstengan de seguir realizando conductas que injurien la imagen de Lucía Méndez a través de cualquier medio de comunicación o red social, conocido o por conocerse; ya que, de lo contrario se iniciarán las acciones legales correspondientes“, destacan.

Los problemas habrían iniciado cuando Laura Zapata recordó todo lo que sufrió cuando se grabó el reality al lado de la estrella de las telenovelas, asegurando que fue difícil lidiar con su actitud de diva.

Asimismo, hace unos días tanto Laura Zapata como Sylvia Pasquel acudieron como invitadas al programa de YouTube ‘Pinky Promise’, en donde compartieron cómo fue su experiencia en el reality, lanzando nuevos comentarios en contra de Lucía Méndez.

Entre la serie de señalamientos, fue la hija de Silvia Pinal quien no dudó en asegurar que por fortuna ella tiene una comunidad agradable en redes sociales y no recibe críticas como en otros perfiles, haciendo referencia al de Lucía Méndez.

“Bendito sea Dios yo no tengo muchos haters en mi cuenta, yo me he metido en la cuenta de otra compañerita e híjole cómo tiene haters. Nosotras sí trabajamos, (ella) es una diva desempleada, neta”, comentó.

