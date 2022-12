Laura Zapata se niega a hablar de Lucía Méndez y la posible demanda en su contra: “Estoy amordazada”

Laura Zapata confiesa que no tiene miedo a las amenazas de Lucía Méndez, pero por ahora prefiere no hablar más de las diferencias que surgieron en el reality ‘Siempre Reinas’ porque está completamente amordazada.

El pasado 13 de diciembre Laura Zapata y Sylvia Pasquel recibieron una advertencia por parte del equipo legal que representa a Lucía Méndez, quienes a través de un comunicado informaron que la actriz estaba dispuesta a iniciar una demanda por la vía penal, civil y administrativa en caso de que sus excompañeras del reality ‘Siempre Reinas’ continuaran burlándose de ella e insistieran en hacer uso de su imagen en los programas de televisión a los que asisten, así como a través de las redes sociales.

Al respecto, Laura Zapata se negó a responder a los cuestionamientos de la prensa debido a que está amenazada.

“Estoy amordazada porque no puedo hablar, porque de alguna manera se cambió todo para que se hablara de esto y no de lo que se ve (en el reality). Yo no puedo hablar, ¡no!, ¡no! estoy amenazada”.

Laura Zapata