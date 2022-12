Sylvia Pasquel reacciona a la advertencia de Lucía Méndez sobre posible demanda: “No me importa”

Luego de darse a conocer que Lucía Méndez está dispuesta a iniciar acciones legales en contra de Laura Zapata y Sylvia Pasquel por las recientes críticas que hicieron sobre su persona y trayectoria, la hermana de Alejandra Guzmán compartió su opinión, dejando ver que la tiene sin cuidado.

La actriz y cantante mexicana asistió a la obra de teatro “Lagunilla Mi Barrio” en compañía de su madre, Silvia Pinal, y ahí fue cuestionada sobre la reciente advertencia que lanzó en redes sociales Lucía Méndez asegurando que estaba preparada para iniciar acciones legales en contra de sus compañeras del reality ‘Siempre Reinas’ en caso de que siguieran hablando mal de ella.

Sin embargo, Sylvia Pasquel evadió las preguntas dejando ver que la tiene sin cuidado lo que piense la diva de las telenovelas.

“No me importa. No hay tema, no hay tema“, respondió ante la cámara del programa ‘Ventaneando’.

Al ser cuestionada si ya tiene preparados a los abogados en caso de que se cumplan dichas amenazas, reiteró que no tiene opinión al respecto con la expresión: “¡Nada que decir!“.

Además, dejó ver que le gustaría compartir pantalla en la segunda temporada del polémico reality con su colega Laura León, pero es una decisión que no está en sus manos.

“Ella es una reina, pues ya no depende de mí mi amor. En eso estamos”, comentó.

Recordemos que fue el pasado 13 de diciembre cuando Laura Zapata y Sylvia Pasquel recibieron una advertencia por parte del equipo legal que representa a Lucía Méndez, quienes a través de un comunicado informaron que la actriz estaba dispuesta a iniciar una demanda por la vía penal, civil y administrativa en caso de que sus excompañeras del reality ‘Siempre Reinas’ continuaran burlándose de ella y haciendo uso de su imagen sin autorización en los programas de televisión a los que asisten, así como a través de las redes sociales.

Lo anterior surgió a raíz de su participación en el programa de YouTube ‘Pinky Promise’, donde Sylvia Pasquel aseguró que por fortuna ella tiene una comunidad que la respeta en redes sociales y no recibe críticas como en otros perfiles, e incluso llamó “diva desempleada” a Lucía Méndez.

“Bendito sea Dios yo no tengo muchos haters en mi cuenta, yo me he metido en la cuenta de otra compañerita e híjole cómo tiene haters. Nosotras sí trabajamos, (ella) es una diva desempleada, neta”, comentó, entre otras declaraciones.

