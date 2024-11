Actriz de “La Chilindrina” dice cómo quiere ser sepultada

La popular actriz María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como “La Chilindrina”, afirmó que no le teme a la muerte y que incluso ya tiene preparado su funeral, incluyendo el deseo de cómo quiere ser sepultada, lo cual no fue bien visto por sus hijos, que la calificaron de “ridícula”, pero ella no desiste de su último deseo cuando llegue el momento.

Fue durante una entrevista con los medios de comunicación que la actriz mexicana reveló que ya dejó indicaciones a su familia para darle el último adiós, llegado ese momento. Aunque la actriz actualmente goza de buena salud, indica que tiene “todo arreglado” para cuando ella muera,

“Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años”, declaró a la prensa “La Chilindrina”, quien dio detalles de cómo ha preparado cada detalle de su funeral.

Quiere ser sepultada como “La Chilindrina”

“Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho, tiene figuras de la virgen de Guadalupe en todos lados; tengo lista la agencia donde me van a velar, tengo listo lo que me van a poner ese día y por supuesto me van a maquillar”, expresó María Antonieta de las Nieves, quien actualmente tiene 74 años.

Las declaraciones llamaron la atención, pero lo que sin duda robó los reflectores es que la actriz desea que la sepulten vestida de “La Chilindrina”, su icónico personaje que la llevó a la fama en el mundo del espectáculo.

Aunque esa petición no fue bien vista por sus hijos, como lo comentó la propia actriz mexicana, pero indica que cuando ella muera, desea también que “La Chilindrina”, también sea sepultada.

“Ahora yo quiero que sea ‘la Chilindrina’ la que se muera, porque se va a morir junto conmigo, eso es lo que yo quiero, pero mis hijos no… dicen: ‘No mamá, hasta ese momento vas a hacer de ridícula’”, expresó María Antonieta de las Nieves.



Pero sus seguidores en las redes sociales la apoyan y le expresan su cariño y admiración por su legendario personaje creado por el actor y productor Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como “Chespirito” y que con el que alcanzó la fama y que se dio a conocer en el programa de “El Chavo del Ocho.

