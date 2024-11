Ernestina Sodi: La decisión que habría tomado la familia

Ernestina Sodi Miranda, hermana de la cantante y actriz Thalía, murió la noche del viernes 8 de noviembre y poco a poco han revelado cómo fueron los últimos días de la escritora y periodista que perdió la vida a los 64 años.

Sodi Miranda, mamá de la actriz Camila Sodi, estuvo más de tres semanas internada en el Hospital ABC, de la Ciudad de México, donde el equipo médico hizo todo lo posible por salvarle la vida, pero la escritora y periodista perdió la batalla.

Ernestina Sodi sufrió dos infartos

Ernestina sufrió dos infartos derivados de una complicación en la aorta, una de las tres principales arterias del corazón.



La muerte de Ernestina fue anunciada por su hija Camila Sodi, que recurrió a sus redes sociales para dar la triste noticia. La familia no ha dado mayor información sobre el fallecimiento de la escritora.



Pero el periodista Gustavo Adolfo Infante, reveló lo que pudieron ser los últimos momentos de vida de Ernestina Sodi, quien había firmado la voluntad anticipada, la cual habría cumplido la familia, por lo que ya no se le habría brindado reanimación.

“Ya no hicieron nada”, afirma Gustavo Adolfo Infante

“Ya no hicieron más por salvarla. No ha habido declaraciones por parte de la familia, pero había firmado una voluntad anticipada la misma Ernestina y ya no pusieron para revivirla. Estaba en terapia intensiva”, afirmó el periodista en su canal de YouTube.



“La voluntad anticipada es una ley que asiste a los enfermos terminales y, cuando ya llevan tantos días intubados, varios órganos comienzan a fallar, y seguramente las hijas de Ernestina tomaron la decisión de ya no mantenerla con vida”, precisó el periodista de espectáculos.

Previo a la muerte de Ernestina Sodi, Gustavo Adolfo Infante, le mandó un fuerte mensaje a la actriz Laura Zapata, hermana de Ernestina Sodi.

“Supongo que Laura también debe estar sufriendo, quiero suponer… Ella decía que si le llamaban, ella iba. Tu hermana se está muriendo y estás esperando que te hablen, cada quien sabe cómo reaccionar”, indicó el periodista.

