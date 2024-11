J Balvin reaccionó a la polémica que ha generado el tema “+57”

El tema “+57”, que une a Karol G, J Balvin, Maluma, Feid Ryan Castro DFZM y Blessd en una sola canción, ha desatado una gran ola de críticas en redes sociales por un fragmento de su letra que hace alusión a la sexualización de los menores de edad.

El fragmento, interpretado por Feid y Maluma, que generó polémica es: “Una mamacita desde los fourteen (catorce) / Entra a la disco y se le siente el ki / Mami, estos shots yo me los doy por ti”.

El tema fue criticado por el productor Julio Correal, creador de Rock al parque, Estéreo Picnic, entre otros, la revista Rolling Stone e, incluso, el presidente de Colombia Gustavo Petro.

Tras las críticas, J Balvin recurrió a su cuenta de Instagram para celebrar el éxito que ha tenido “+57” y para hablar del “verdadero mensaje de la canción”.

“Estamos muy felices, muy agradecidos con el apoyo a ‘+57’. Creo que más que una canción, ver que pudimos debutar a nivel 15 global, muestra la unión”, dijo el cantante colombiano.

Aunque J Balvin no se refirió directamente a la polémica que ha generado “+57”, el cantante aprovechó para aclarar cuál era el verdadero objetivo del tema: la unión.

“La misión de poder estar juntos y demostrar que sumamos todos. Karol, con su visión de que nos juntáramos todos, es algo que hay realmente que agradecer, era algo que no iba a pasar sino en este momento. Ayuda muchísimo a que otras industrias y otros ámbitos puedan aplicar la misma visión: juntarse, colaborar y elevarse”, aseguró.

Además de J Balvin, Ryan Castro y Blessd reaccionaron a la polémica que ha generado la canción. “Desde que yo esté bien que ruede el mundo a mi alrededor listo, nada asara parcero, critiquen lo que quieran que eso a mí. ¡No me importa!”, escribió Castro en su cuenta de X.

“Mi amor crié usted sus hijos que yo estoy es trabajando y haciendo música no me den la responsabilidad de crianza eso hágalo usted, póngale la vaca Lola que yo hago es reguetón ahí me disculpa”, escribió, por su parte, Blessd en su cuenta de X.

Hasta el momento, Karol G, Maluma o Feid no han emitido comentarios sobre las críticas que han recibido por la canción.

Desde su estreno, este jueves, “+57” logró llegar al primer lugar en tendencias de música en YouTube, donde acumuló cerca de 10 millones de reproducciones, y en Spotify debutó en el puesto número uno del Top Colombia y en el número 15 en el Top global.

