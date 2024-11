Un control de colesterol de cinco minutos podría detectar si padeceremos demencia

Un estudio reciente en Australia sugiere que un simple análisis de colesterol podría ofrecer una herramienta valiosa para predecir el desarrollo de la demencia hasta seis años antes de que se manifiesten los síntomas clínicos. Este hallazgo fue el resultado de una investigación que involucró a casi 10.000 adultos mayores de 70 años, cuyos niveles de colesterol fueron monitoreados durante seis años. Los resultados ofrecen esperanzas en el campo de la medicina preventiva, especialmente para quienes podrían estar en riesgo de sufrir problemas cognitivos con el envejecimiento.

La investigación, llevada a cabo por científicos de la Universidad Monash de Melbourne, observó que aquellos con niveles estables de colesterol tenían significativamente menos probabilidades de recibir un diagnóstico de demencia o presentar deterioro cognitivo en comparación con aquellos con niveles de colesterol fluctuantes. Los hallazgos fueron descritos por los investigadores como “importantes” al subrayar que las fluctuaciones en los niveles de colesterol parecen tener una correlación directa con el riesgo de padecer problemas cognitivos en edades avanzadas.

El Dr. Zhen Zhou, especialista en enfermedades crónicas y envejecimiento y autor principal del estudio, explicó la posible utilidad de estos hallazgos para la detección y el seguimiento preventivo de personas mayores. “Las personas de edad avanzada con niveles de colesterol inestables, incluso cuando no han iniciado o suspendido medicamentos para reducir los lípidos, podrían beneficiarse de un monitoreo más cercano y de estrategias preventivas”, explicó Zhou. Los expertos creen que estos estudios pueden ser una herramienta para identificar, mediante controles rutinarios, a quienes están en mayor riesgo, facilitando así intervenciones tempranas que podrían mitigar el avance de la demencia.

Durante el seguimiento, 509 participantes fueron diagnosticados con demencia, mientras que 1.760 desarrollaron deterioro cognitivo sin llegar a la demencia. El análisis reveló que aquellos con las mayores variaciones en sus niveles de colesterol total, especialmente los que se ubicaban en el 25% superior, tenían hasta un 60% más de probabilidades de desarrollar demencia. Asimismo, un 23% tenía mayor probabilidad de sufrir deterioro cognitivo, incluso si sus valores de colesterol no eran extremadamente altos. Entre los factores que contribuyeron al deterioro cognitivo se encontró el colesterol LDL (lipoproteína de baja densidad), comúnmente conocido como “colesterol malo”.

Las personas con niveles elevados de LDL mostraron un descenso más acelerado en pruebas de memoria, velocidad de reacción y otras evaluaciones cognitivas. A diferencia del colesterol HDL (lipoproteína de alta densidad), el cual elimina colesterol de las arterias y se asocia con una reducción en el riesgo de enfermedades cardíacas, los valores altos de LDL son conocidos por su relación con bloqueos en los vasos sanguíneos, problemas cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, los investigadores indicaron que las fluctuaciones en los niveles de HDL no parecían asociarse con mayor riesgo de demencia o deterioro cognitivo, lo que sugiere que los efectos nocivos son específicos del colesterol LDL.

El profesor Fernando Testai, neurólogo de la Universidad de Illinois en Chicago, señaló que los hallazgos de este estudio representan “una pieza importante” para la comprensión de la salud cerebral en el envejecimiento. Testai subrayó que este análisis se enfocó exclusivamente en aquellos que no hicieron cambios en la toma de medicamentos para el colesterol, lo que permite asegurar que el efecto observado no se debió al uso o abandono de estatinas.

A pesar del optimismo que rodea los hallazgos, los investigadores advierten que el estudio tiene limitaciones, ya que los participantes fueron predominantemente adultos blancos (96%). Esto podría significar que los resultados no sean aplicables en la misma medida a otros grupos poblacionales. Además, el estudio es de carácter observacional, lo que implica que no establece una relación causal, sino solo una asociación. No obstante, estos resultados serán presentados próximamente en las Sesiones Científicas de la Asociación Estadounidense del Corazón en Chicago, lo que permitirá una discusión amplia entre expertos y la posibilidad de que otros estudios en el futuro exploren y corroboren estos datos en poblaciones más diversas. El aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población presentan desafíos importantes para los sistemas de salud, especialmente en el tratamiento y cuidado de enfermedades como la demencia, cuyos costos se estiman en 42 mil millones de libras anuales solo en el Reino Unido. La prevalencia de la demencia, que afecta a millones de personas en el mundo, va en aumento, y el Alzheimer constituye la causa principal de muerte en varios países. Al identificar factores de riesgo como las fluctuaciones del colesterol, los científicos avanzan hacia un diagnóstico temprano, lo que podría cambiar drásticamente las estrategias de tratamiento y, en última instancia, mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

Sigue leyendo: