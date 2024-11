La verdad sobre los medicamentos para adelgazar

Los medicamentos como Wegovy están en todas las noticias. Pero ¿son adecuados para ti, sobre todo si eres mayor que el promedio de los usuarios?

By Hallie Levine

¿Te estás preguntando si eres candidato a uno de los nuevos medicamentos para adelgazar, la semaglutida (Wegovy) y la tirzepatida (Zepbound)? Estos medicamentos inyectables están aprobados para la pérdida de peso en adultos con sobrepeso u obesidad, además de tener al menos una de estas afecciones: hipertensión, diabetes tipo 2 o colesterol alto.

Los adultos con obesidad o sobrepeso que tomaron Zepbound perdieron más del 20% de su peso corporal, en promedio, al cabo de nueve meses, según un estudio publicado en 2023 en la revista Journal of the American Medical Association.

Es posible que los medicamentos para adelgazar también funcionen bien en personas mayores. Pero se cree que son necesarios de por vida y “faltan datos sobre su seguridad en los adultos mayores, y en las personas mayores de 75 años esos datos son prácticamente inexistentes”, afirma el doctor John Batsis, especialista en obesidad geriátrica de la Facultad de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill.

Por lo tanto, debes hablar de los beneficios y los riesgos con tu médico. Y recuerda: “Estos medicamentos funcionan mejor cuando se combinan con cambios en el estilo de vida, como seguir una dieta sana y hacer ejercicio con regularidad”, dice Batsis.

Cómo pueden ayudar los medicamentos para adelgazar

Estos dos medicamentos se usaron por primera vez solo como fármacos para la diabetes tipo 2: la semaglutida, bajo el nombre de Ozempic, y la tirzepatida, como Mounjaro. Imitan las hormonas que se liberan cuando comemos y que desencadenan la producción de insulina y la sensación de saciedad, explica el doctor Louis Aronne, director del Centro de Control Integral del Peso de Weill Cornell Medicine, en Nueva York. Esto ayuda a controlar el azúcar en la sangre.

También tienen beneficios para la salud del corazón. Un estudio publicado en 2023 en la revista New England Journal of Medicine descubrió que la semaglutida reducía el riesgo de muerte por cardiopatía y de infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares no mortales en un 20% en las personas obesas o con sobrepeso. La pérdida de peso también puede aligerar la carga sobre caderas y rodillas, y los medicamentos también podrían ayudar a proteger los riñones.

Qué deben tener en cuenta las personas mayores

Pérdida de masa muscular. Con la edad y la pérdida de peso, perdemos masa muscular de forma natural. Con estos medicamentos, la masa muscular de las personas mayores podría “disminuir hasta el punto de que corran el riesgo de sufrir complicaciones, como caídas”, afirma el doctor Nate Wood, especialista en obesidad de la Facultad de Medicina de Yale en New Haven, Connecticut.

Perder demasiado peso. Los adultos mayores con sobrepeso leve o moderado podrían tener menos probabilidades de morir prematuramente, “lo cual podría ser gracias a que hay algo de grasa corporal extra para sobrellevar una hospitalización inesperada o si uno pierde peso cuando está enfermo”, dice Wood.

Náuseas, dolor de estómago, diarrea y vómitos. Estos efectos secundarios parecen ser más comunes en los adultos mayores, según Batsis.

El costo. La parte D de Medicare no cubre los medicamentos para adelgazar, que pueden costar unos $1,300 al mes de tu bolsillo, solo para perder peso. Pero la Parte D suele cubrirlos como tratamiento de la diabetes tipo 2. Y Wegovy ahora está cubierto para reducir los riesgos de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares en adultos con obesidad y en aquellos que tienen sobrepeso y han contraído una enfermedad cardiovascular.

Antes de tomar un medicamento para adelgazar

Si estás considerando usar un medicamento para adelgazar, son importantes los siguientes pasos.

Mantente activo. Cuanto más ejercicio hagas, más probabilidades tendrás de contrarrestar la pérdida de masa muscular provocada por estos medicamentos, afirma el doctor Louis Aronne. Se recomiendan 30 minutos de actividad moderada la mayoría de los días de la semana y dos sesiones de entrenamiento de resistencia.

Consume suficientes proteínas. Esto también ayuda a prevenir la pérdida de músculo, dice Aronne. Él aconseja a sus pacientes mayores que tomen al menos 1.2 gramos de proteínas por cada kilogramo de peso corporal. (Si pesas 175 libras, eso son 12 onzas de proteína magra al día).

Intenta hacer comidas pequeñas con frecuencia. Eso puede ayudar a minimizar los efectos secundarios de estos medicamentos, que pueden incluir náuseas y malestar estomacal. “Esto es especialmente importante para aquellos que sufren de reflujo ácido”, dice el doctor Nate Wood.

Nota del editor: Este artículo fue publicado originalmente en la edición de agosto de 2024 de Consumer Reports on Health.

