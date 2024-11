Laura Zapata se reúne con su familia paterna mientras su hermana Ernestina Sodi es velada

Fuertes criticas se han desatado contra la actriz mexicana Laura Zapata, ya que tras anunciar que no asistiría a darle el último adiós a su hermana Ernestina Sodi, quien murió el pasado viernes, realizó una reunión con su familia paterna, incluso publicó fotografías de lo bien que la estaba pasando.

Es del conocimiento público el distanciamiento que tenían las hermanas de Thalía, incluso desde que Ernestina Sodi se encontraba en el hospital, Laura Zapata no la visitó en el hospital, solo indicó que le había enviado un mensaje a su sobrina Camila Sodi para expresarle su sentir.



Cuando se dio a conocer la muerte de la periodista y escritora Ernestina Sodi, Laura Zapara envió a través de los medios de comunicación las condolencias a su familia y aseguró que no asistiría al funeral de su hermana.

Critican a Laura Zapata por reunión en su casa

Las críticas se desataron contra Laura Zapata luego de que la actriz compartiera en sus redes sociales una foto junto a su familia paterna, durante una reunión que organizó en su casa, donde se mostró sonriente, mientras en otros lugar de la Ciudad de México se realizaban los funerales de su hermana Ernestina Sodi.

Aunque el mensaje que compartió sí hizo referencia a la muerte de su hermana.



“Después de la pérdida de mi hermana Ernestina, quiero expresar mi gratitud por la vida y la oportunidad de sanar. A pesar de nuestras diferencias, he encontrado paz y cierre. Me enfoco en mi bienestar y en compartir amor y positividad con aquellos que me rodean”, destaca el mensaje que compartió la actriz mexicana en sus redes sociales.

“Ayer me sentí llena de amor y apoyo en un momento difícil. Mi familia paterna, mi refugio y mi consuelo en momentos de dolor, me siento afortunada de tener una familia que me brinda amor y consuelo. Primos, primos hermanos, sobrinos se dieron cita ayer en mi casa”, finaliza el posteo de Laura Zapata.

Los usuarios de las redes sociales criticaron la reunión que realizó Laura Zapata, algunos aseguran que fue con toque fiesta, más que recibir el apoyo por la muerte de su hermana.

“Estaba festejando la muerte de su hermana señora? Así parece en la foto… creo muy desatinada reunión…”, se puede leer un mensaje contra la actriz mexicana.



“No se puede hablar de “amor bla bla bla cuando no tienes la capacidad de amar a tu propia familia.. a tu sangre. Lo demás son palabrerías y auto terapia para sentirte bien tú”, escribió una usuaria en la red social X.

Sigue leyendo:

–Ernestina Sodi: Amigos y familiares le dan el último adiós

–El secuestro que distanció a Laura Zapata y a Ernestina Sodi

-“El amor en una sola persona”: Thalía despidió a su hermana con emotivo mensaje