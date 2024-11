El secuestro que distanció a Laura Zapata y a Ernestina Sodi

Tras la muerte de la periodista y escritora Ernestina Sodi, su hermana la actriz Laura Zapata lamentó el fallecimiento de su familiar, pero dejó claro que no asistiría al funeral. Lo cual no sorprendió a algunas personas, debido al distanciamiento que había entre ellas.



Días antes de la muerte de Ernestina Sodi, Laura Zapata indicó que envió un mensaje a las hijas de Ernestina, para expresar sus buenos deseos para su hermana

No asiste a funeral

“No me queda más que desearle que Dios la bendiga, que Dios la ayude, que salga de esto. Que sus hijas tengan fortaleza”, comentó Laura Zapata en un encuentro con la prensa.



Al enterarse de la muerte de su hermana Laura Zapata envió condolencias a su familia y aseguró que no asistiría al funeral de Ernestina.



“Al no respuesta, no insistencia, pero a través de ustedes, les mando mis condolencias… de ninguna manera asistiré al funeral porque eso sería desviar la nota, ¿no? Y quiero que la nota sea que ella se fue, que ella partió, no que si Laura vino o no vino”, aseguró la actriz.

Relación “rota” entre Ernestina y Laura Zapata

La relación en los últimos años entre Ernestina Sodi y Laura Zapata se vio deteriorada desde 2002, cuando ambas fueron secuestradas, luego de salir de un teatro en la Ciudad de México.



Los hechos se registraron en septiembre de 2002. Ernestina acudió al Teatro San Rafael para ver la actuación de su hermana Laura Zapata, al terminar la función, las hermanas salieron juntas del lugar, pero a los pocos minutos, sus vidas cambiaron para siempre.



Fueron secuestradas por un grupo de sujetos que las obligaron a descender del auto para subirlas a otra unidad, para llevarlas a una casa de seguridad.



De acuerdo a las versiones oficiales, los secuestradores se pusieron en contacto con la familia para exigir 5 millones de dólares por el rescate. La primera llamada la hicieron a Claudio, hijo de Laura Zapata.



De acuerdo con la información oficial, el objetivo fue exigir a la cantante Thalía y a su esposo , el productor Tommy Mottola, el millonario rescate, pero por protocolos de las autoridades de Estados Unidos, las cuentas del productor fueron canceladas.

Ernestina Sodi y el secuestro

Luego de unas semanas de negociaciones, éstas se congelaron y los secuestradores liberaron a las tres semanas a Laura Zapata, pero Ernestina continuó en manos de los sospechosos.



Fue a los 34 días, que Ernestina fue liberada por los secuestradores, pero la relación con su hermana Laura Zapata, nunca volvió a ser la misma.

Tiempo después de ser liberada, Ernestina Sodi, insinuó que su media hermana tuvo que ver con el secuestro, versión que fue rechazada en varias ocasiones por Laura Zapata.



En su libro “Líbranos del mal”, Ernestina Sodi plasmó lo vivido en su secuestro y las secuelas que le dejaron.

“Nos tapan juntas y subimos juntas las escaleras de la casa de seguridad, nos sientan en una cama y el jefe de la banda, que ahora que se llama ‘El Diablo’ porque era el diablo encargado, porque es un diablo, sólo un diablo puede hacer eso, entonces, nos pregunta si sabemos lo que está pasando y le decimos que no, entonces nos dice: ‘Esto es un secuestro'”, destaca un fragmento del libro “Líbranos del mal”.



