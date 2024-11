¿Evaluna se comió su placenta tras el nacimiento de Amaranto?

Como hizo luego de su primer embarazo, Evaluna volvió a comerse su placenta. Así lo confirmó recientemente la hija de Ricardo Montaner.

En un reciente video en su canal de YouTube, Camilo y Evaluna respondieron algunas de las preguntas de sus seguidores. Una de ellas era sobre si también se había comido la placenta de Amaranto.

“Relájense, relájense con esa pregunta siempre. Sí, me la comí”, respondió Evaluna, quien detalló que la encapsularon en pastillas. “La encapsularon y me la comí ¿y? son pastillitas y me las tomé”, aclaró cansada del tema.

Por su parte, Camilo se tomó la pregunta con humor y aseguró que la condimentaron para comérsela. “La pusimos al BBQ con salsa teriyaki”, dijo entre risas.

Evaluna pidió sus seguidores que no se escandalizaran por su decisión de ingerir la placenta, puesto que afirmó que es un práctica que aporta muchos beneficios a la salud.

Camilo y Evaluna vivieron un momento de tensión en el nacimiento de Amaranto

Camilo y Evaluna vivieron un momento de preocupación durante el nacimiento de Amaranto. A tres meses del nacimiento de su segunda hija, la pareja compartió nuevos detalles sobre la llegada al mundo de su bebé.

El pasado 1° de agosto nació Amaranto, la segunda hija de Camilo y Evaluna. La pequeña nació en casa como su hermana Índigo. Aunque la pareja ya tenía experiencia con el parto en casa, vivieron un momento de tensión que los asustó.

Hace poco, el colombiano y la venezolana contaron, por primera vez, detalles sobre cómo fue el nacimiento de Amaranto en su canal de YouTube compartido.

Evaluna contó que estaba tranquila cuando empezó a experimentar las primeras contracciones hasta que se volvieron más seguidas y empezó a sentir necesidad de empezar a pujar. “Ahí me puse un poquito nerviosa”, aseguró.

Camilo también se alarmó por la frecuencia de las contracciones y le pidió a su esposa tratar de aguantar hasta que llegara la partera; sin embargo, vio algo en las piernas de Evaluna que lo asustó.

“Yo me asusté porque Evaluna me dice ‘tengo muchas ganas de empujar’ y de repente veo dos chorritos de sangre por las piernas de ella y ahí fue que me asusté y tuve que llamar a Dana (la partera) otra vez”, dijo el cantante de “Vida de rico”.

Al poco tiempo, llegó la partera y Evaluna comenzó a pujar. “Dana me preguntó ‘¿estás listo para recibir a tu bebé?’, y claro, en eso habíamos quedado hace mil años y yo en ese momento, en el que estaba muerto de susto, se me había olvidado por completo que yo quería recibir a Amaranto”, contó Camilo.

Aunque la pareja quería que toda la familia presenciara el momento de la llegada de Amaranto, todo pasó tan rápido que no dio tiempo.

“En menos de un segundo, nació Amaranto”, contó Camilo. “Fue tan rápido que se lo perdió todo el mundo; Índigo que quería estar, mis papás, los papás de Evaluna… toda la familia. Solo lo vivimos Amaranto, Evaluna, Dana, nuestra partera, y yo”, agregó.

