Maite Perroni muestra su apoyo a Ángela Aguilar tras polémica con Nodal

Las críticas y dimes y diretes con respecto al matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal no dan tregua y en esta ocasión fue el turno de la cantante y actriz Maite Perroni de sumarse a la conversación para salir en defensa de la joven. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te contamos los detalles.

En un encuentro reciente con la prensa, la ex integrante de la agrupación RBD expresó su sentir ante la ola de ‘hate’ que la pareja ha recibido, argumentando que al ser figuras públicas el público no siempre tiene la historia completa.

“Al ser figuras públicas estamos desafortunadamente expuestos a muchísimos comentarios y a muchísimas cosas, de pronto no se saben todas las historias, sino solo lo que se cuenta”, declaró durante su arribo al aeropuerto de la ciudad de México.

Maite Perroni revela su deseo de ampliar la familia

Asimismo, Maite Perroni recordó que ella también ha vivido este tipo de atención mediática. Sin embargo, la mejor manera de combatir la negatividad es manteniéndose congruente: “A todos nos ha tocado y creo que lo importante es eso, seguir cada quien con su vida y ser congruentes. El tiempo pone todo en su lugar”, añadió.

Bajo esta misma tesitura, la intérprete de temas como “” y “Cinco Minutos” aprovechó el espacio para enviar un poderosa reflexión en la que instó a la unión y a no seguir alimentando una narrativa “mujer contra mujer”.

Maite Perroni reflexiona sobre su paso por “Rebelde”

“Todas como mujeres tenemos que respetarnos en esta sociedad, tanto hombres como mujeres, cada historia es distinta y hay mucho juicio alrededor. Creo que a veces es importante también observarnos antes de hablar“, detalló.

Maite Perroni confirma que no habrá reencuentro de RBD

Además de pronunciarse sobre sus compañeros del medio artístico, Maite no pudo evitar dar respuesta a los cuestionamientos sobre los próximos pasos que dará a nivel profesional y si estos incluyen un reencuentro de la agrupación RBD.

Desafortunadamente para sus fanáticos, esta es una posibilidad que no está sobre la mesa: “No la verdad, no lo creo, Creo que fue un ciclo que ya vivimos y fue muy lindo. Por lo pronto no hay más planes”, dijo contundente.