Tras la polémica, Karol G cambió letra de “+57″

Tras la polémica que generó “+57”, Karol G decidió tomar cartas en el asunto. La cantante colombiana, quien pidió disculpas y afirmó que todo se sacó de contexto, decidió cambiar la letra de la canción.

La canción que reúne a Karol G, Feid, Maluma, J Balvin, Blessd, Ryan Castro, DFZM y el productor Ovy On The Drums incluye la frase: “Una mamacita desde los fourteen (catorce)”, que desató una ola de críticas por considerarla una forma de sexualizar a los menores edad.

Ahora, hay una nueva versión de “+57” en Spotify que sustituye la polémica frases por. “Una mamacita desde los eighteen (dieciocho)”.

El cambio ocurre un día después de que Karol G compartiera un comunicado en su cuenta de Instagram para disculparse y compartir su opinión sobre la polémica en la que se vio envuelta debido a la canción.

“En este caso se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente… Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”, indicó la cantante.

Karol G también aprovechó para agradecer a quienes la han apoyad tras el lanzamiento de “+57”. “Siempre agradecida con quienes me siguen y me apoyan, quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón, esas que me mueven, apasionan y por las que trabajo día a día con amor y responsabilidad”, aseguró.

¿Quiénes reaccionaron a la polémica de “+57”?

Tras las críticas, J Balvin recurrió a su cuenta de Instagram para celebrar el éxito que ha tenido “+57” y para hablar del “verdadero mensaje de la canción”.

“Estamos muy felices, muy agradecidos con el apoyo a ‘+57’. Creo que más que una canción, ver que pudimos debutar a nivel 15 global, muestra la unión”, dijo el cantante colombiano.

Aunque J Balvin no se refirió directamente a la polémica que ha generado “+57”, el cantante aprovechó para aclarar cuál era el verdadero objetivo del tema: la unión.

“La misión de poder estar juntos y demostrar que sumamos todos. Karol, con su visión de que nos juntáramos todos, es algo que hay realmente que agradecer, era algo que no iba a pasar sino en este momento. Ayuda muchísimo a que otras industrias y otros ámbitos puedan aplicar la misma visión: juntarse, colaborar y elevarse”, aseguró.

Además de J Balvin, Ryan Castro y Blessd reaccionaron a la polémica que ha generado la canción. “Desde que yo esté bien que ruede el mundo a mi alrededor listo, nada asara parcero, critiquen lo que quieran que eso a mí. ¡No me importa!”, escribió Castro en su cuenta de X.

“Mi amor crié usted sus hijos que yo estoy es trabajando y haciendo música no me den la responsabilidad de crianza eso hágalo usted, póngale la vaca Lola que yo hago es reguetón ahí me disculpa”, escribió, por su parte, Blessd en su cuenta de X.

Seguir leyendo: