La nueva canción de Karol G recibe duras críticas por “sexualizar niñas”

‘+57’, de Karol G, junto a otros artistas colombianos, parecía un éxito asegurado debido a la junta que representaba, además del ritmo. Sin embargo, está recibiendo duras críticas por “sexualizar a las niñas”. En especial, por el fragmento que dice “Una mamacita desde los fourteen”, es decir, desde los 14 años.

La famosa revista Rolling Stone se pronunció sobre la pieza musical, expresando su rechazo. Además, decenas de comentarios en redes sociales se unieron a este lamento. Dicho rechazo podría representar que la pieza no figure dentro de las futuras premiaciones y su popularidad se estanque.

El crítico de la revista, Martín Toro, específico que hay una frase en particular que hace que la canción pierda todo su sentido:

“Una mamacita desde los fourteen, entra a la disco y se le siente el kiMami, estos shots yo me los doy por ti. Eso allá atra’ está gigante, delicaíto’, cógelo, qué aguante Mamacita desde los fourteen Entra a la disco y se le siente el ki Mami, estos shots yo me los doy por ti. Es mucho lo que abajo carga, en el maki no cabe la nalga (jaja)”, dice la canción, que dura un poco más de cinco minutos.

Desde la óptica de Toro, es una mención grave, debido a que Medellín es conocido por sus altos índices de prostitución infantil y tráfico de niños.

“No está bien y en lugar de romper con la normalización, este sencillo perpetúa la sexualización de menores”, indicó en su texto.

En las redes sociales, en especial, J Balvin fue criticado. En un discurso, durante los premios Billboard, aseguró que, desde su fundación, están luchando en contra del tráfico de niños, a pesar de ser una tarea considerada peligrosa.

Los internautas expresaron que no entienden cómo estuvo de acuerdo con esa canción, cuando manifestó que “con los niños no”.

“¿Nadie se dio cuenta?”

El medio feminista ‘Volcánicas’ criticó -fuertemente- la canción. En un post en Instagram, destacaron: “⚠️ Los reguetoneros más importantes de Colombia se unieron para hacer +57, una canción que dice “una mamacita desde los 14”. Esto, en una ciudad como Medellín, con un grave problema de explotación sexual infantil. De 7 estrellas del reguetón con equipos enormes, ¿nadie se dio cuenta? 🤯”

En la publicación, afirman que, dentro de la canción, todas las personas que cantan son adultas y les parece inadmisible que estén hablando sobre niñas.

Indican que la sexualización forma parte del problema y eso no debería ser entretenimiento. De momento, ninguno de los involucrados en la canción se ha pronunciado al respecto.

