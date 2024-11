California retoma el uso de tababocas en algunos condados

La decisión de restablecer los mandatos de mascarillas en centros de salud del condado de Sonoma, en el área de San Francisco, ha generado reacciones divididas entre los estadounidenses. La orden, implementada por la Dra. Karen Smith, directora de salud interina del condado, exige que el personal médico use mascarillas en entornos de atención al paciente hasta el 30 de abril, aunque no aplica a los visitantes. Esta medida se toma en respuesta a un posible aumento en los casos de COVID-19, influenza y otros virus respiratorios a medida que se acerca el invierno. Sin embargo, las estadísticas recientes del Departamento de Salud Pública de California indican que la actividad de COVID-19 y la influenza es actualmente baja en el estado, y no se registraron ingresos hospitalarios relacionados con COVID en la última semana de octubre.

El condado de Sonoma, donde más de 480,000 residentes reciben servicios médicos en una red de más de 20 hospitales y clínicas, ha sido el último en adoptar nuevamente esta medida. Según la Dra. Smith, el incremento estacional de enfermedades respiratorias justifica esta precaución para proteger tanto a pacientes como a trabajadores de la salud. La orden, en vigor desde el 18 de noviembre, establece que el personal de salud que trabaje en áreas de atención a pacientes debe usar mascarilla en todo momento y sin importar su estado de vacunación. Además, cualquier empresa que realice entregas en centros de atención médica debe exigir el uso de mascarilla a su personal al ingresar en áreas de atención a pacientes.

La disposición en Sonoma llega tras medidas similares en otros condados de California, como San Francisco, Alameda, Contra Costa, Santa Clara, Napa y San Mateo, regiones que en conjunto representan una población de más de 2.8 millones de habitantes. Mientras que algunos condados han extendido los mandatos de mascarillas también a los visitantes de centros de atención médica, Sonoma solo obliga a su uso al personal, aunque recomienda a la población general el uso de mascarillas en espacios cerrados cuando los riesgos de COVID-19 o influenza sean elevados.

Las opiniones de los ciudadanos frente a esta medida son polarizadas. En redes sociales, algunas personas han expresado su frustración, considerando que el regreso de estas reglas es innecesario y hasta absurdo. Un usuario de Facebook comentó sarcásticamente: “Aquí vamos de nuevo. El condado de Sonoma reinstituye el ‘patriótico’ mandato de las ‘mascarillas mágicas’. ¿Serán las vacunas obligatorias lo próximo?”. Otros ciudadanos, en cambio, apoyan las precauciones. “La idea de proteger a los pacientes siempre es buena”, escribió otro usuario, subrayando la responsabilidad de proteger a los más vulnerables.

La Dra. Smith, defensora de medidas preventivas, ha insistido en que el uso de mascarillas y la vacunación son fundamentales para reducir el impacto de las enfermedades respiratorias en esta época del año. Aunque las cifras actuales de COVID-19 son bajas en California, la Dra. Smith advirtió que la experiencia de años anteriores muestra que el otoño y la primavera son periodos en los que la influenza y otros virus respiratorios circulan con mayor intensidad, lo que incrementa los riesgos de complicaciones graves y hospitalizaciones.

Desde hace varios años, el condado de Sonoma ha implementado una política de vacunación obligatoria contra la influenza en centros de salud, que exige que los trabajadores en contacto directo con pacientes reciban la vacuna anual o usen una mascarilla. Esta disposición se aplica a hospitales, clínicas, centros de infusión y otros lugares de atención médica donde se brinda asistencia a los pacientes en espacios cerrados.

Además del mandato de mascarillas, la Dra. Smith ha emitido recomendaciones de vacunación para el público en general. Ha enfatizado que todas las personas mayores de seis meses deben actualizar sus vacunas contra COVID-19, influenza y VSR (virus sincitial respiratorio), si cumplen con los requisitos de elegibilidad. Enfatizando la importancia de la vacunación, la Dra. Smith comentó: “La vacunación sigue siendo la mejor protección contra las infecciones por virus respiratorios”.

A pesar de las bajas cifras actuales de COVID-19 en el estado, las autoridades sanitarias del condado consideran que estas medidas son preventivas. Los CDC reportaron recientemente que el 4.8% de la población estadounidense dio positivo para COVID-19 en pruebas recientes, y este porcentaje ha mantenido la preocupación en torno al potencial aumento de los casos en el invierno. Este temor a un posible repunte, junto con la evidencia de que los virus respiratorios afectan gravemente a millones de personas cada año, es lo que impulsa decisiones como el mandato en Sonoma.

La medida adoptada en Sonoma y en otros condados de California refleja los esfuerzos de las autoridades para equilibrar la protección de la salud pública y la libertad personal.

