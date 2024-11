Cómo es la dieta de Mike Tyson para enfrentar a Jake Paul

La leyenda Mike Tyson subirá nuevamente al ring para enfrentar a Jake Paul, 29 años menor que él, y para este desafío se sometió a una dieta con mucha proteína animal pese a que es vegano desde el 2010.

En una entrevista con The Damon Elliott Show, Tyson explicó que incluyó la carne de alce y bisonte a su alimentación para darle fuerza a su cuerpo, y en el pesaje oficial para la pelea con Paul este jueves se pudo notar la gran forma física del veterano.

“Este tipo de carne me hace sentirme más fuerte. Las cosas que son buenas para otras personas, como la col rizada, las verduras y los arándanos, para mí son realmente venenosas ahora. Quiero que se vea la fuerza en mi cuerpo”, declaró.

A pesar de que se retiró hace 19 años, Iron Mike sigue conservando su buen físico gracias al veganismo y, aunque tuvo que comer carne, no le fue tan difícil ponerse en forma para esta pelea. Además, el excampeón de boxeo ha demostrado que su poder de pegada no ha disminuido y sigue teniendo poder de nocaut.

“Convertirme en vegano me ha dado otra oportunidad de vivir una vida saludable. Estaba tan congestionado por todas las drogas y la mala cocaína que casi no podía respirar. Presión arterial alta, casi muriendo, artritis, y una vez que me hice vegano, todo eso disminuyó”, dijo en el 2013 a Oprah Winfrey.

Según los pronósticos de los expertos, Mike Tyson vencerá fácilmente a Jake Paul por la vía del nocaut debido al poder que a sus 58 años todavía posee el excampeón de peso pesado. Pero si el combate se alarga, la juventud del youtuber podría ayudarlo a ganar.

La pelea profesional entre ambos, que ha sido criticada por los fanáticos por la diferencia de edad, se transmitirá en exclusiva por Netflix, quien hará su debut en transmisiones de boxeo.

Mike Tyson y Jake Paul se enfrentarán este viernes 15 de noviembre. Crédito: Julio Cortez | AP

Iron Mike no sube al cuadrilátero desde que enfrentó a Roy Jones Jr. en noviembre del 2020, combate de exhibición que terminó en empate, pero su última pelea como profesional fue hace 19 años cuando cayó derrotado ante Kevin McBride el 11 de junio de 2005. En cambio, Jake Paul viene de vencer a Mike Perry por nocaut técnico en el sexto asalto el pasado mes de julio en Tampa, Florida.

Mike Tyson, de 58 años, fue campeón de peso pesado y es considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Iron Mike se retiró en 2005 y dejó marca de 50 victorias (44 por la vía del nocaut) y 6 derrotas.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene tres resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber tiene récord de 10 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

