Geraldine Bazán habla sobre los problemas de salud que vivió tras “LCDLF”

En medio de la expectativa que ha causado su regreso a la televisión con el melodrama “Las hijas de la Señora García”, Geraldine Bazán recordó un momento no tan agradable que vivió en el ámbito personal justo después de concluir su participación en el reality “La Casa de los Famosos“.

Se trató de diversos problemas de salud que experimentó como resultado del alto nivel de presión emocional y física a la que se sometió en dicha producción de Telemundo, así lo dio a conocer recientemente en un encuentro reciente con la prensa.

“En este proyecto tuve un poquito de complicaciones de salud, que al salir estuve un par de meses, dos tres meses preocupada de que no sabía por qué era. Afortunadamente todo se niveló y todo está muy bien“, se le escucha decir en la entrevista retomada por le programa “De Primera Mano”.

Esto trajo consigo que su labor en la producción “Las Hijas de la Señora García” presentara dificultades; no obstante, con la ayuda médica necesaria, logró recuperarse sin contratiempos.

“Fue complicado porque sí estuve un par de meses con presión alta, no tenía ni idea por qué era. Fui al doctor, me hicieron estudios, todo estaba bien, entonces es algo que realmente no llegas a entender, fue una cuestión yo creo que emocional“, continuó.

A pesar de hacer hincapié en las fuertes repercusiones que los obstáculos emocionales tienen en la salud, Geraldine Bazán evitó compartir detalles sobre su propia lucha en este ámbito luego de la separación de su ex esposo Gabriel Soto.

Lo que sí compartió fue lo mucho que le ha ayudado abrazar cada cambio y proceso de reconstrucción en su vida: “Es una situación que vivimos muchísimas mujeres y hombres, no solamente en México, en el mundo (…) Es algo que al final te das cuenta de muchas otras cosas que suceden, enfermedades o pérdidas de seres queridos que a veces son mucho más dolorosas y que realmente te pueden llegar a lastimar muchísimo, que la verdad eso es lo de menos”, finalizó.