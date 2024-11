JM Márquez sobre Tyson vs. Paul: Ojalá salgan bien de salud

Juan Manuel Márquez no está de acuerdo con la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul este viernes 15 de noviembre en el AT&T Stadium de Arlington (Texas), y solo espera que ambos salgan bien de salud.

En comentarios a Probox Tv, Dinamita Márquez cree que este duelo es una falta de respeto para el boxeo porque puede poner en peligro a Tyson por su avanzada edad y a Paul por el poder que aún posee el veterano.

“Hay que analizarlo desde ese sentido, la expectativa de qué puede pasar, si (Jake) puede ganar a Tyson, un peleador de verdad, pero que no está en su momento, tiene ya un rato retirado Mike Tyson a diferencia de Jake Paul, un peleador activo, pero hay que verlo. La experiencia, el boxeo que aprendió Tyson no se olvida, no se acaba, pero sí la condición, y como decimos el tiempo no pasa en balde, el tiempo te cobra factura y hay que ver cómo se ve”, dijo.

“Ojalá que los dos salgan bien de salud, porque puede pasar algo ahí que no está previsto. A qué me refiero con esto: Mike Tyson por su edad y Paul por su juventud y la experiencia de Tyson, y por qué no decirlo también, el poder de Tyson”, agregó.

La pelea profesional entre ambos, que ha sido criticada por los fanáticos por la diferencia de edad (29 años), se transmitirá en exclusiva por Netflix, quien hará su debut en transmisiones de boxeo.

Juan Manuel Márquez indicó que los promotores realizan este tipo de enfrentamientos solo por el dinero que puede generar y no piensan en la seguridad de los peleadores involucrados.

“Todo mundo quiere ser boxeador ahora. Creo que toda la gente que está involucrada se fija más en el negocio que en la cuestión física, en la cuestión de salud de cada uno de los peleadores”, concluyó.

Según los pronósticos de los expertos, Mike Tyson vencerá fácilmente a Jake Paul por la vía del nocaut debido al poder que a sus 58 años todavía posee el excampeón de peso pesado. Pero si el combate se alarga, la juventud del youtuber podría ayudarlo a ganar.

Mike Tyson y Jake Paul se enfrentarán este 15 de noviembre. Crédito: Julio Cortez | AP

Iron Mike no sube al cuadrilátero desde que enfrentó a Roy Jones Jr. en noviembre del 2020, combate de exhibición que terminó en empate, pero su última pelea como profesional fue hace 19 años cuando cayó derrotado ante Kevin McBride el 11 de junio de 2005. En cambio, Jake Paul viene de vencer a Mike Perry por nocaut técnico en el sexto asalto el pasado mes de julio en Tampa, Florida.

Mike Tyson, de 58 años, fue campeón de peso pesado y es considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Iron Mike se retiró en 2005 y dejó marca de 50 victorias (44 por la vía del nocaut) y 6 derrotas.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene tres resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber tiene récord de 10 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

