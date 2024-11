Reafirman las medidas extremas de Paraguay con sus aficionados que apoyen a Argentina

En los partidos de Argentina generalmente hay aficionados de otras selecciones que, por admiración, suelen llevar la Albiceleste de Lionel Messi. Pero previo al duelo con Paraguay se tomó la decisión de restringirle el paso a este tipo de seguidores.

Es usual ver a aficionados de otras selecciones apoyando a Lionel Messi, incluso con la camiseta de Argentina. Estas imágenes buscan ser erradicadas en el Estadio Defensores del Chaco, en Paraguay.

El gerente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Fernando Villasboa, informó sobre esta medida previo al juego entre Paraguay y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas. En este sentido, no se verán puntos Albicelestes en todas las zonas correspondiente a Paraguay.

“Ya hemos advertido que en los sectores de acceso al público local no vamos a permitir el acceso de camisetas que no sean de Paraguay, o que sean neutras. Pero del rival no vamos a permitir”, dijo Fernando Villasboa.

No es una medida contra Messi

Por otra parte, Fernsndo Villasboa aclaró que esta normativa no está relacionada con algún problema con Lionel Messi. La gerencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol sólo busca mantener la localía y mostrar un gran ambiente a los espectadores.

“En los sectores de Paraguay todos deben vestir la Albirroja. No es un asunto contra Messi. Nosotros respetamos la carrera de todos los futbolistas. Solamente que la localía para nosotros es muy importante“, agregó.

Este es un partido importante para Paraguay, selección que ocupa la sexta posición en las Eliminatorias Sudamericanas. Con una victoria, el conjunto paraguayo podría escalar hasta la tercera posición de la tabla y perfilarse mejor para el próximo partido. El duelo ante Argentina será desarrollado este jueves 14 de noviembre.

Cómo marcha la Eliminatoria Sudamericana

Argentina – 22 puntos

Colombia – 19 puntos

Uruguay – 16 puntos

Brasil – 16 puntos

Ecuador – 13 puntos

Paraguay – 13 puntos

Bolivia – 12 puntos

Venezuela – 11 puntos

Perú – 6 puntos

Chile – 5 puntos

