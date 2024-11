Las reacciones de la temprana eliminación del Inter Miami

El Inter Miami cayó ante el Atlanta United en una serie de tres partidos. El conjunto de Gerardo Martino era el gran favorito para levantar la MLS Cup. Sin embargo, parece que este objetivo no es tan sencillo como lo piensan.

Por los cuartos de final del fútbol estadounidense, el Atlanta United avanza de ronda y deja eliminado a un equipo plagado de Estrellas como el Inter Miami. El exequipo del “Tata” acabó con las ambiciones de Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets, Leonel Messi y compañía.

A través de las redes sociales, Lionel Messi compartió un corto mensaje tras la eliminación del torneo. El capitán de la Albiceleste reconoció que los objetivos era mucho mayores. Sin embargo, el argentino agradeció el apoyo de los aficionados.

“Terminó una temporada en la que seguimos creciendo como club y, aunque logramos algunos objetivos, queríamos más. Gracias a toda la gente que nos acompañó y apoyó. Ahora nos vamos a preparar para volver más fuertes el año que viene”, escribió Messi en las redes sociales.

Gerardo Martino cree que merecían más

Luego del encuentro, el estratega argentino manifestó su inconformidad con el resultado. Gerardo Martino cree que, por el desarrollo del partido, el Inter Miami merecía mucho más en la serie.

“El partido en rasgos generales sería hablar otra vez de merecimientos. Justificamos a lo largo del partido haberlo podido ganar; generamos muchas situaciones de gol y jugamos cerca del área de Atlanta en varias ocasiones“, dijo el entrenador sudamericano.

Por otra parte, cuando le tocó calificar su paso por el Inter Miami, Gerardo Martino tiene ideas encontradas. El “Tata” considera que el equipo si ha avanzado a lo largo de las temporadas. Pero el argentino reconoce que este club estaba para grandes cosas, no solo para trascender de la fase eliminatoria.

“No, éxito cuando uno queda eliminado en cuartos de final no. Ha tenido cosas buenas y malas. Si uno piensa en dónde estábamos en noviembre pasado, evidentemente hay progreso en el club, no solo en el equipo. Pero si uno considera las expectativas para los playoffs, evidentemente nos hemos quedado demasiado cortos“, explicó.

Lionel Messi finaliza su contrato con el club en diciembre de 2025. Gerardo Martino está consciente que el tiempo pasa factura, pero cree que “La Pulga” aún tiene madera para permanecer a un gran nivel en el equipo.

“No sé qué tan limitado será su tiempo en la MLS. El paso del tiempo es evidente, pero no me animaría a decir que sea tan corto“, concluyó.

Sigue leyendo:

– Final agridulce para Messi: Se despidió de la temporada con varios logros y una dura caída

– “No me siento ni cerca de Lionel Messi”: Franco Colapinto reacciona a la comparaciones

– Gerardo Martino habló sobre la vinculación de Neymar Jr al Inter Miami

– Gerardo Martino reaccionó al retiro de Andrés Guardado