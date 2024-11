México con tormenta a la vista: Malagón a la banca y Henry Martín a la tribuna

El técnico de la selección de México Javier Aguirre tendrá que afrontar la tormenta que se puede generar dentro del ambiente interno al decidir para su primer duelo oficial al frente del Tricolor que Guillermo Ochoa sea el titular en lugar del americanista Luis Malagón y al mismo tiempo enviar a las tribunas al también americanista Henry Martín.

Una decisión que a todas luces generará mucha polémica en virtud de que todo mundo creyó que Aguirre optaría por la juventud de Malagón para irlo fogueando en ambientes hostiles y complicados como el que se vivirá en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

¡Porque hoy es #PorMéxicoTodo! 👏🇲🇽



Esta es nuestra alineación de esta noche para enfrentar a la Selección de Honduras. ⚽@ATTMx pic.twitter.com/F4odI2vBMy — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 16, 2024

Además, también el Vasco tendrá que afrontar los cuestionamientos de porque decidió enviar a la tribuna al jugador que tiene más minutos bajo su proceso como Henry Martín en el ataque de México y optar por Guillermo Martínez de Pumas y Ángel Sepúlveda como suplentes contra el cuadro catracho.

Sin duda, en caso de que el artillero y goleador del América no este lesionado y que eso haya provocado su ausencia de los jugadores para ser convocado dentro de los 23 jugadores que podrían ser tomados en cuenta en el duelo de ida de los cuartos de final de la Nations League de la CONCACAF.

Las distintas versiones extraoficiales aseguran que la decisión no cayó nada bien en Henry Martín, en virtud de que no le vio el caso de hacer el viaje a Honduras y habría preferido quedarse a entrenar al América si no cuenta con la confianza del técnico nacional.

Obviamente, ambas decisiones levantarán mucho polvo y sobre todo si México no logra vencer a Honduras, el ambiente será más pesado para un entrenador como Javier Aguirre, que en sus dos anteriores procesos en 2002 y en 2010 también tuvo polémicas decisiones y aguantó como los buenos.

En el tema de Guillermo Ochoa, sin duda Aguirre respetó la jerarquía y trayectoria de Memo Ochoa para enviar un mensaje al propio Malagón, a Raúl “Tala” Rangel, Carlos Acevedo y a Julio González, que tendrán que hacer mucho más para ser titulares y poderle quitar el puesto a Memo Ochoa.

Hola, hola, Estadio General Francisco Morazán 👋.



Ya andamos aquí 🫡.#PorMéxicoTodo pic.twitter.com/7VbInjVoEy — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 16, 2024

Sobre todo porque más allá de su edad, la experiencia de cinco mundiales no se compra en botica y eso al final influye demasiado, pues Ochoa además de jugar de titular en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, asistió en los grupos de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, pero sobre todo fue clave en los partidos internacionales, siendo un jugador clave en México.

