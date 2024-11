Ochoa o Malagón, la duda vs. Honduras que no dejó dormir al “Vasco” Aguirre

Si bien es cierto que todas las versiones extraoficiales aseguran que Javier Aguirre, director técnico de la selección de México se inclinará por elegir a Luis Malagón para iniciar este viernes contra Honduras, la realidad es que la duda entre el portero del América y Memo Ochoa, no dejaron tener un sueño tranquilo al Vasco.

Así, después de que el reciente jueves en la conferencia de prensa previa al duelo que se jugará en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, el estratega del cuadro nacional de México adelantó algunas opciones que tiene para suplir a Johan Vázquez y a Roberto Alvarado, que no jugarán por lesión, también se reservó el nombre del arquero titular contra los catrachos.

LOS TRES JUGADORES SEGUROS PARA MAÑANA SON:



Javier Aguirre dio a conocer quiénes serán los jugadores que irán mañana de titulares, pero también tapó quién será el portero que resguardará la meta azteca.



Acostumbrado a dar pistas sobre su once inicial en los pasados cuatro partidos de su tercer proceso al frente de la selección de México, Aguirre ahora quiso ponerle el ingrediente de misterio a su once inicial, sobre todo porque en los partidos de preparación contra Nueva Zelanda, Canadá, Valencia de España y Estados Unidos, lo que importaba era la preparación y no el resultado.

Pero ahora en su primer juego oficial del proceso mundialista de 2026, Aguirre prefirió omitir los nombres de su alineación y por esa razón prefirió consultar con su almohada a qué portero utilizará en este juego contra los hondureños y que puede marcar un golpe de timón en un puesto que ha sido muy controvertido en los últimos meses.

Las pistas en la decisión de Aguirre

Muchas de las versiones que se han manejado desde San Pedro Sula, es que Javier Aguirre echará mano de Luis Malagón para generar ese cambio generacional en la portería titular de México después de que en los últimos 14 años aproximadamente este puesto ha sido tenencia de Guillermo Ochoa.

De esta forma, si se confirma esta decisión, sin duda será un antes y un después en la carrera de Memo Ochoa, que quiere seguir siendo considerado en la selección de México para tratar de cumplir su anhelo de acudir a seis mundiales dentro de su trayectoria.

Pero Aguirre quiere encontrar a ese arquero que represente esta nueva cara de la selección de México de cara al Mundial y la opción más viable para esta noche es Malagón en un partido bravo y que podría marcar el futuro del guardameta del América en su personalidad para adueñarse de los tres postes del Tricolor.

Don Luis Malagon respeta a Memo Ochoa pero quiere ser titular en el Mundial de 2026: “Es mi amigo (Ochoa). En todos los trabajos siempre habrá competencia"🦅😮‍💨



Por otro lado, desde el aspecto romántico, muchos apuestan por Memo Ochoa, pero siendo realistas la tendencia favorece a Luis Malagón para aparecer como titular contra Honduras en San Pedro Sula.

Los probables once titulares de México

Es cierto que Javier Aguirre en la conferencia de prensa adelantó ciertos nombres como César Montes en la central, Edson Álvarez en el medio campo y Raúl Jiménez como ‘9’ titular, como su columna vertebral, la realidad es que otros elementos como Malagón, Jorge Sánchez, Luis Romo y Chino Huerta, se perfilan para ser titulares contra el cuadro catracho.

Por lo pronto ante la lesión de Johan Vásquez, quien podría tomar y el más perfilado es el defensa de las Chivas Jesús Orozco Chiquete para aparecer como su relevo en el XI titular, mientras que por Roberto Alvarado la opción más viable es Alexis Vega.

Así, la posible alineación contra los hondureños sería con: Luis Ángel Malagón, Jesús Angulo o Jesús Gallardo, César Montes, Jesús Orozco Chiquete, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Luis Romo, Luis Chávez u Orbelín Pineda, César ‘Chino’ Huerta, Alexis Vega o Alexis Gutiérrez y Raúl Jiménez.

