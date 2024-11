“Hizo un berrinche caprichoso”: Niurka Marcos descarta reconciliación con Juan Osorio

En una reciente entrevista con Despierta América, la actriz y vedette cubana Niurka Marcos no dudó en expresar su opinión de manera directa y sin rodeos, abordando tanto su polémica ruptura con el productor Juan Osorio como su apoyo a Ángela Aguilar en relación con su premiación.

Cuando se le preguntó sobre su relación con Juan Osorio, Niurka dejó claro que no tiene interés en reconciliarse con él. En sus palabras, la responsabilidad de la reconciliación no recaía en ella, sino en el propio Osorio, quien, según la actriz, “hizo un berrinche caprichoso” y quiso imponer sus condiciones a la relación.

“Yo no tengo que reflexionar eso, ultimadamente lo tendría que reflexionar él, que hizo un berrinche caprichoso y que quería que las cosas se hicieran como a él le da la gana y no puede ser”, afirmó sin titubear.

Niurka explicó que la relación había ido bien hasta que Osorio intentó imponer su voluntad. “Juan y yo reconciliamos bien bonito, hasta que él quiso hacer su capricho y que los demás hicieran lo que a él le da la gana y eso conmigo no va a pasar. Yo soy lo único que él en su vida no va a controlar, con la pena”, subrayó, dejando claro que no se sometería a sus exigencias.

La actriz también recordó cómo, a pesar de que ambos habían reanudado una amistad después de la ruptura, las cosas tomaron un giro cuando Osorio mostró su desaprobación por ciertos aspectos. “Él y yo reanudamos una amistad hasta que quiso que Irina bailara, jajaja”, recordó, en un tono que reflejaba la frustración y el distanciamiento que marcaron el fin de su relación.

La defensa a Ángela Aguilar: “No la victimicen”

Otro de los temas que Niurka abordó durante la entrevista fue la premiación que recibió Ángela Aguilar, lo que provocó cierta controversia debido a la vinculación mediática de la joven cantante con Christian Nodal. Niurka mostró un rotundo apoyo a Aguilar y rechazó las críticas que apuntaban a que ella habría “quitado” a Nodal de su relación con Cazzu.

“Yo creo que todos los organismos, revistas, empresas o lo que sea, tienen la libertad y su derecho de elegir, según su percepción, a quién premiar, y si ellos consideraron que la señorita, o bueno, la señora, se merece el premio, ¿por qué no? La señora Nodal tiene una trayectoria”, señaló, defendiendo la legitimidad de la premiación a pesar de las críticas.

Además, Niurka fue tajante al señalar que no era justo culpar a Ángela Aguilar por lo ocurrido entre Nodal y Cazzu. “Qué afán de victimar a las mujeres, dejen de victimizarla”, expresó, reafirmando su postura. Según la actriz, las decisiones de Nodal fueron personales y no tuvieron que ver con ninguna acción de Aguilar. “No dejó a nadie, se fue porque quiso, no fue por ella, fue porque a él le dio la gana y la niña no iba a cambiar eso”, afirmó, destacando que la responsabilidad no recaía sobre la joven cantante.



Las declaraciones de Niurka Marcos no pasaron desapercibidas para los televidentes de Despierta América, quienes aplaudieron la forma en que la actriz abordó los temas con franqueza y sin filtros. En redes sociales, varios usuarios comentaron sobre la claridad de su mensaje y su disposición a hablar “directo al grano”, lo que muchos consideraron una refrescante perspectiva en medio de tanto “engaño” en el mundo del espectáculo.

“Hasta que por fin alguien dijo las cosas como son y sin filtros, Niurka dijo la realidad”, comentó un espectador, mientras que otro agregó: “Niurka tiene mucha razón, nadie le quita nada a nadie, ellos se van solitos y Nodal será padre de su hija siempre”.