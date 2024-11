Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de noviembre de 2024

Aries

Una amistad andará hablando de ti a tus espaldas y amor del pasado podría volver a mover partes de tu corazón y andarás algo confundido o confundida sin saber qué hacer. Nuevas aventuras llegarán y posibilidades de iniciar relación muy perra llena de atracción y sobre todo de muchísimo amor. Empezarás a planear algún viaje en el cual te la pasarás a toda madre y será antes que termine el año. Un familiar podría sufrir una recaída en estos días, ya antes había estado enfermo. Cuida mucho tu alimentación si vas hacer dietas milagros podrían bajar tus defensas y podrías contraer una enfermedad complicada. Eres una persona arrogante y crees saber que lo sabes todo y lo que no lo inventas, algunas veces sueles ser muy insensible. Cuidado con discusiones innecesarias, no te metas en problemas o que no necesitas; algunas veces solo buscar pelear y ganar las discusiones cuando no hay motivo ni sentido para hacerlo. La necesidad de crecer económicamente y como persona podría ponerte de malas al no ver claro el asunto, recuerda que quien no habla Dios no lo oye así que comienza a exigir lo que mereces y a luchar por una vida cómoda. Cuidado con no organizar tus tiempos y cosas pues en poco tiempo sufrirás las consecuencias sobre todo en el área del trabajo y familiar.

Tauro

Deja a un lado la flojera si quieres hacer ese sueño realidad. No bajes tu precio si quieren algo contigo deberán de luchar más y esforzarse pues ya no estás de oferta. Amores del pasado podrían afectar tu presente, no vuelvas comer lo que ya vomitaste, es momento de soltar y dejar ir lo que no funciona. Eres de las personas que puede perdonar, pero jamás olvidar el daño que te hicieron sin embargo no debes de vivir con esos rencores que no te llevan a ningún sitio y solo te generan dolores de cabeza. Si tienes pareja y la relación se ha tornado sin cambios y algo aburrida, es momento de revivir a las personas que eran cuando se conocieron, la rutina es su peor enemigo, pero no pierdas la fe ni la esperanza porque todo se va a solucionar de la mejor manera. Sueles llegar a ser demasiado posesivo sin importar lo que crea o piense la otra persona, ten cuidado en relaciones amorosas que se pueden forman tóxicas por tu comportamiento. Muy materialista y sabes que te gusta la buena vida y harás todo por tenerla y conseguirla pero a veces no vale la pena perder tu dignidad por unos cuantos pesos. Es posible que recibas una noticia mala de una persona muy importante para ti, te va sacar mucho de onda lo que escucharás. ¡Es momento de darte tu lugar y no rebajarte por nadie, ponte perra! Viene un evento especial en el cual brillarás mucho y despertarás el interés de una amistad hacia ti solo ten cuidado de no lastimar a las personas ni hacerles daño. Una amistad saldrá con su domingo siete y en pocos días sabrás de quien se trata se viene una ola de chismes y dimes y diretes. Espera un poco antes de tomar cualquier decisión, algunas veces actúas demasiado rápido y por consiguiente tomas decisiones erróneas debes de analizar bien lo que vas hacer antes de elegir.

Géminis

Es posible que una amistad sufra una decepción amorosa en estos días, aprende a mostrarle tu apoyo pues podría entrar en un ciclo muy depresivo. Activa tu escudo y no vayas por la vida enamorándote de cualquiera, debes ser más consiente que el amor no es juego y que si desde el inicio no muestra interés e importancia por ti estas en el lugar equivocado y tienes que tomar nuevo camino, ya no le dediques tiempo a algo que sabes no va suceder. No te dejes manipular por tu familia al final tu tendrás la última decisión. En la medida en que trabajes en esos sueños y metas que has tenido desde siempre será en la medida en que tus sueños y metas comiencen a suceder siempre y cuando trabajes en eso y no pierdas la fe. No te exijas más de lo que puedes cumplir, ponte metas a corto plazo para que puedas cumplirlas. Hay movimientos en lo familiar que te pondrán un poco tenso y te sacarán mucho de onda. No es tu culpa que las cosas no siempre salgan como planeas, recuerda que hay muchos factores que determinan el curso de las cosas. Algunas veces dependes mucho de los demás, necesitas tener la capacidad para tomar decisiones sin que lo demás te importe. Vienen problemas serios de ansiedad que deberás de atender a la brevedad posible, debes de creer en ti y darte cuenta de que no necesitas de nadie para conseguir lo que quieres, deja de pensar en el futuro u de preocuparte por cosas que están muy lejos de que ocurran.

Cáncer

El recurso económico será siempre importante para ti, pero necesitas cuidarlo mucho más antes que en el futuro sufras las consecuencias, es posible que te lleguen chismes que andan diciendo de ti, no permitas que ya esos comentarios te afecten. Estuviste de rodillas, pero la vida te brinda otra oportunidad en la cual sino te pones vivo o viva podrías sufrir otra decepción amorosa la cual será muy complicada, así que ponte perra y levanta los orejas. Ponte ya las pilas y no dejes ir el amor, lo has tenido siempre frente a ti, pero te la has pasado buscando en sitios distintos lo que ya tienes a tu lado. Cierra todo lo que esté pendiente y no dejes nada para mañana ni otro día. Aprende a decir que no y no darle el sí a todo el mundo solo por quedar bien porque se te va a complicar mucho y te meterás en camisa de once varas. Vienen cambios de humor muy fuertes para ti que deberás atender a la brevedad. Tienes sospecha de engaño o mentira en caso de tener pareja podría salirte cierto, has las investigaciones pertinentes. Deja el pesimismo para otro día no es momento para estarte quejando de todo y ver todo negativo. Andas demasiado mal emocionales y eso podría afectarte mucho laboralmente. Te viene dinero extra y oportunidad de pagar deudas que tenías pendientes, ya no te metas en créditos porque después andarás tronándote los dedos. Un embarazo por parte de familiar o amistad se hará presente. Deja la inseguridad a un lado y no te rindas con facilidad en proyectos y metas.

Leo

Vienen amores importantes en estos días en caso de estar soltero o soltera deberás de poner mucha atención para no cometer las mismas equivocaciones, déjate ir como gorda en tobogán. No te dejes llevar por chismes en el área laboral que estarán al por mayor. Sabrás identificar con facilidad tus amistades falsas, ya sabes lo que tienes qué hacer, bastante tienes con tus problemas para tener que lidiar con ellas. En estos días descubrirás la verdad oculta sobre cierta persona, te va a sacar mucho de onda, pero aprenderás el tipo de distancia que deberás de guardar con dicha persona. Andas con toda la actitud, llena de cambios y nuevos ciclos que te dejarán grandes cosas en tu vida y que deberás de aprovechar al máximo para mejorar todo eso en que estés estancado. Si la persona con la que estás ya no te mueve nada pues no pierdas el tiempo ahí y date la oportunidad de conocer otros mundos. Sueles ser demasiado posesivo y eso podría dañar mucho a las personas que te rodean sobre todo a tu pareja en caso de tener. Cuidado con exigir a las personas demás y al mismo tiempo no darles lo que necesitan o merecen. Andarás muy impaciente en estos días por ciertos pendientes que tienes y que no has logrado terminar o concretar. No te creas de todo lo que escuchas pues ciertos comentarios van con la intención de lograr incomodarte y hacerte perder el piso. Vienen cambios muy importantes en tu vida pues por fin lograrás despertar de la ingenuidad en que habías vivido. Cuida mucho tu carácter pues podrías ser muy arrogante y sentirte superior a los demás, no se te olvide de dónde vienes.

Virgo

Ten mucho cuidado con hacer cambios que no son necesarios en tu vida pues podrías cometer grandes errores y perder tu camino y el piso, una amistad ha de llegar en estas fechas y te dará una gran lección, cuida lo que comes pues podrías enfermarte sobre todo con comida de la calle. Ten cuidado con mendigar cariño y amor pues podrías hacer con tus sentimientos lo que les de su gana, no pongas charola de plata a quien solo sabe comer en desechables pues date cuenta de que vales mucho y mereces mucho. Si tienes una relación podría surgir un problema con tu pareja a causa de cuestiones que tienen que ver con sus familias o con malentendidos por chismes. Hay una persona de tu pasado que tiene cierto interés en ti y que podría aparecer en cualquier momento. Sueños premonitorios sobre cierta persona que te anda incomodando o haciéndote sentir mal. Ten presente que lo bueno cuesta trabajo, pero no se desecha a la primera, lo fácil se tira en cualquier momento, así que ya tú sabes en qué papel estas y lo que deseas de tu vida en el área sentimental. Demasiado exigente en todos los sentidos y eso solo te va a traer ciertos problemas así que ten mucho cuidado. Andarás con la lengua bien suelta al punto de criticar un a quienes te rodean y sin motivo alguno y eso podría meterte en muchos problemas en próximas fechas. Bájeles tres rayitas a tu carácter porque se te notará en la cara lo amargado o amargada que podrías andar.

Libra

Se vienen cambios en tu estado de ánimo los cuales van a repercutir en tu economía y estado de ánimo. Estarás algo decepcionado de varias personas que te rodean, algunas veces sueles defender mucho tus pensamientos y te vale si estás o no en lo cierto y eso suele causar pleitos o problemas. La necesidad de crecer económicamente y como persona podría ponerte de malas al no ver claro el asunto, recuerda que quien no habla Dios no lo oye así que comienza a pedir lo que mereces y a luchar por una vida llena de placeres. Comenzarás a planear un viaje en próximas fechas pero deberás de cuidar mucho la cuestión de los dineros para evitar problemas. Debes de comenzar a cuidar tu alimentación porque te viene problemas con subidas de peso. Recuerda que lo más importante será lo que llevas dentro así que deja de preocuparte tanto por ello que hay afuera. Muchos de tus problemas radican en tu falta de confianza y en invertir mucho tiempo en cosas que no te dejarán nada, pon los pies en la tierra y enfócate en lo que de verdad te llevará a la felicidad. Días de mucha reflexión en los que tendrás que liderar con tus sentimientos y con tu pasado, recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no pierdas tu camino, tienes que recuperar la estabilidad en tu vida y sobre todo tu camino. Deja la flojera en un lado y ponte a trabajar en lo que deseas si realmente quieres lograr algo en tu vida. Sino cumples con tus promesas podría hacer que las personas dejen de creer y confiar en ti.

Escorpión

Vienen días en los cuales vas andar algo melancólico al recordar a personas de tu pasado. Andarás con los celos bien mal en caso de tener pareja o con alguien que sales, sueles ser demasiado posesivo y controlador y eso podría meterte en problemas. Ya no te hagas tanto daño, no eres culpable de todos tus errores, recuerda que te has enredado con mucha gente tonta que solo ha buscado utilizarte y hacerte sentir mal. Se viene días en los cuales vas a comenzar a enfocarte mucho en tu futuro o te vas a preocupar mucho por eso, eso es bueno siempre y cuando actúes. Ya dale vuelta a la hoja y comienza de ceros, quita de tu vida tanta cuestión tan equis que no te deja avanzar y te detiene en el cumplimiento de tus sueños y metas. Recuerda en no confiar en nadie pues no es buen tiempo para eso. Aguas con resentimientos tontos que te lleven por caminos equivocados. Es momento que le des al ejercicio o hagas algo por cuidarte y verte mejor, recuerda que para todo hay tiempo y si tú no pones de tu parte será imposible que lo logres. Cambia tu manera de pensar y si ya tienes pareja cuida mucho la parte de la confianza pues por celos podrías cometer un grave error. Ya no aguantas o soportas a nadie, tu carácter es demasiado fuerte. No confíes en quien solo te busca cuando necesita un favor, necesitas ser más hijo de la tostada en tu vida y dejar solo a las personas que con hechos te han mostrado fidelidad y han estado contigo en los peores momentos a los demás mándalos a la fregada.

Sagitario

Vienen días de cambios en los cuales el amor comenzará a fluir mucho en tu vida solo debes dejarte ir que sea lo que tenga que ser. Pon mucha atención a tus sueños pues te mostrarán cosas que sucederán muy pronto. Los sueños se cumplen, y lo que has pensado y soñado comenzará a hacerse realidad. Cuida mucho la manera de interpretar lo que ves y las palabras que llegan a ti podrías tomarte las cosas muy apecho. Cuidado con ser irresponsable con las cosas que tienes compromiso o de lo contrario vendrán problemas sobre todo en cuestiones laborales. Te llegarán rumores muy fuertes de traiciones, infidelidades y habladurías. Es posible que tu carácter esté cambiando un friego, en los últimos meses has andado que nadie te aguanta, con los golpes que has llevado y las decepciones que te han marcado es normal que te cueste confiar en las personas. Ten mucho cuidado con caídas pues podrías exponerte a una en estos días, posibilidades de mejorar ingresos en tu trabajo o se aproxima un buen negocio que te dejará buenas ganancias. Cuidado con lo que sale de tu boca pues no tienes tacto para decir las cosas y eso suele molestar mucho a las personas. Andarás en modo descuidado en estos días, presta atención o cometerás grandes errores.

Capricornio

Estrés en el trabajo, dolores estomacales e irritación puede surgir en estos días, necesitas aplicarte en lo laboral o no verás la salida. Cuidado con actitudes pesimistas que podrían arruinar muchos de tus planes. Deja de mendigar atención con quien no debes, tu corazón cada día se hace más duro y con justa razón, ya no crees en promesas. Momento de poner las cosas en claro con pareja o persona con la que sales pues podría estar tomando las cosas de una manera distinta. Cuidado con esa arrogancia que te andas cargando pues algunas veces sueles cansar y hartar a quienes te rodean. Cuidado con ser tan aprensivo en el amor o con tu familia pues a veces los atosigas demasiado. Amores viejos presentes, pero no volverán a formar parte de tu vida. En la medida que aprendas a ver el mundo de manera positiva será como te vaya en tu vida, así que no te pierdas en tu camino y busca eso que te hace feliz y te hace sentir bien. Amistad se despide de tu vida mediante una mentira o traición, te alejarás y dejarás de hablarle. Ten cuidado con problemas de salud sobre todo infecciones en garganta o riñones.

Acuario

Tu desinterés en las cosas que son importantes podría hacerte tener muchos problemas, tu familia es lo más importante y deberás de demostrárselo con hechos. Cuidado con esa ingenuidad que andas cargando y más si te interesa una persona pues necesitas irte como gorda en tobogán y que sea lo que tenga que ser. Podrías comenzar a desarrollar sentimientos por una persona que ya tiene una relación, ten cuidado no te metas en esas cosas que no son para ti o podrías salir lastimado o lastimada y afectar a otras personas. Ten fe en tus sueños que podrás realizarlos si así lo deseas, no finjas cariños tontos que solo son por fuera, recuerda que los buenos son esos que te dejan sin palabras y con el corazón acelerado. Chismes familiares y empezará a planearse un viaje. No trates de aparentar algo que no eres, no es necesario hacerlo mira que nadie vale la pena, quien te quiera bien te querrá como eres y no me importará tu pasado y quien no que le busque que no tienes por qué dar explicaciones ni cambiar tu forma de ser por nadie. En lo que respecta a la salud dolores musculares y algo de estrés por una situación que te trae con la cabeza loca. Deja de huir de los problemas y enfréntalos que no es momento para echarse para atrás.

Piscis

Está luna llena será de muchos cambios pues traerás la energía bien alterada y podrías despotricar en contra de todas esas personas que te han dañado en el pasado. Eres una persona muy desconfiada y eso no te ayuda ni mi3rda en nada. Eres demasiado idealista eso es bueno siempre y cuando lo sepas aplicar. No temas a cambiar esos defectos que conoces y puedes corregir, eso sí, no lo hagas por nadie más que no seas tú. Viene nueva etapa, nuevos sueños y anhelos en tu vida, es posible que comiences a sentir atracción por una persona con la que has estado saliendo o has conocido por una red social, sino le das la importancia que requiere todo quedará ahí, si desconfías de él o ella da la media vuelta y mejor busca alguien más pues las dudas no desaparecerán de la noche a la mañana. Las oportunidades tienen fecha de caducidad, no esperes más tiempo en aceptar o ir tras eso que te gusta o esa propuesta que te hicieron o de lo contrario puedes terminar como el perro de las dos tortas y perder oportunidades muy buenas. Cuidado con la flojera pues no te llevará por ningún lugar solo te hará perder grandes cosas importantes. Algunas veces te sientes desesperado o desesperada al no lograr concretar una relación, que te valga 2 hectáreas que no ocupas.