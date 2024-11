Edson Álvarez lanza advertencia a Honduras: “Nos vemos en Toluca”

Para Edson Álvarez no hay otra opción que darle vuelta a la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf y así se lo dejó saber a la afición hondureña inmediatamente después de la derrota sufrida por El Tri (2-0) ante el combinado catracho en San Pedro Sula.

De acuerdo con un reporte de TUDN el experimentado mediocampista azteca lanzó una clara advertencia después de finalizado el encuentro que se definió gracias a un doblete de Luis Palma (m.64 y m.83) y que dejó bastante complicadas las opciones de seguir con su camino al equipo de Javier Aguirre.

“Nos vemos allá, nos vemos en Toluca”, habría dicho el jugador del Aston Villa ante la afición en el Estadio General Francisco Morazán con una clara advertencia de que todavía hay opciones para el equipo mexicano de darle vuelta a la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El mediocampista mexicano Edson Álvarez cabizbajo después de la derrota sufrida por El Tri ante Honduras en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf en San Pedro Sula. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

Ya hay un precedente

Recientemente a la Selección de México vivió una situación similar a la que se encuentra en estos momentos y casualmente ante el mismo rival, Honduras. Se trata de la pasada edición de la Liga de Naciones de la Concacaf en donde El Tri logró una emocionante remontada para seguir avanzando.

Fue precisamente en los cuartos de final de aquella competencia en donde el combinado catracho comenzó la serie con una victoria de 2-0 en condición de local y en la vuelta el elenco azteca logró un resultado idéntico para aferrarse a la vida y terminar forzando una tanda de penales que ganaron.

Esa victoria conseguida en el Estadio Azteca (2-0) tuvo algo de polémica de parte de los hondureños quienes reclamaron varias decisiones arbitrales entre ellas los más de 10 minutos de tiempo agregado que tuvo el encuentro que se definió con un tanto de Edson Álvarez (m.90+11).

Edson Álvarez confía en que la Selección de México pueda darle vuelta a la eliminatoria a pesar de la dura derrota sufrida ante Honduras (2-0) esta semana. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

Luego, en la tanda de penales el equipo entonces dirigido por Jaime Lozano se terminó imponiendo 4-2 para seguir con su camino dentro del Final Four de la competición en la que terminó disputando la final sucumbiendo ante los Estados Unidos (0-2).

De esta manera ya “El Machín” sabe muy bien lo que es darle vuelta a un resultado adverso como el que sacó México esta semana ante Honduras y el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf tiene todos los ingredientes para ser una noche emotiva.

Ambas selecciones se estarán viendo las caras este martes en el estadio Nemesio Díaz buscando el pase a la siguiente instancia de la competición donde estarán participando cuatro selecciones. Las otras series son: Estados Unidos vs. Jamaica (1-0), Surinam vs. Canadá (0-1) y Costa Rica vs. Panamá (0-1).

