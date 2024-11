En el América hay molestia por la inactividad de Luis Malagón y Henry Martín

La directiva del América se encuentra muy molesta con el cuerpo técnico de la selección de México al considerar que el estratega Javier Aguirre manosea a los jugadores al convocarlos y no tomarlos en cuenta para los partidos oficiales como sucedió con Henry Martín y el portero Luis Malagón.

Si bien es cierto que no existe una obligación de que juegue determinado jugador en el Tricolor, según versiones publicadas en el periódico Récord, no cayó nada bien en los dirigentes americanistas que le hayan faltado al respeto al delantero Henry Martín al enviarlo a las tribunas en el duelo donde México cayó en San Pedro Sula 2-0 con Honduras.

El criterio que manejaron los directivos de las Águilas es que la experiencia, trayectoria y recorrido como integrante del Tricolor del delantero yucateco del cuadro de Coapa superaba por mucho a Ángel Sepúlveda de Cruz Azul y Guillermo Martínez de Pumas, que terminaron viendo acción en el encuentro, mientras Martín veía la derrota desde lo alto del estadio Francisco Morazán.

La mayor inconformidad americanista es que Henry Martín se pudo quedar con el equipo en Coapa si no iba a ser utilizado en lugar de hacerlo viajar y que al final no fuera ni siquiera considerado dentro de los suplentes, lo cual representa un perjuicio en el rendimiento físico y metabólico del jugador de cara a los partidos del play in que sostendrá el América a partir del jueves contra Xolos de Tijuana.

Mismo caso es el de Luis Malagón, portero del Tricolor que parecía el perfilado para iniciar contra Honduras, pero al final el “Vasco” Aguirre terminó inclinándose por Guillermo Ochoa, con los resultados ya demostrados en el juego donde se le considera uno de los factores del tropiezo de la selección de México.

Por esa razón pedirán una explicación oficial a los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, sobre este tipo de consideraciones que siempre han sido cuestionadas en la selección mexicana de convocar a jugadores y después no ponerlos a jugar porque no son del gusto del técnico, pero que los intereses políticos y económicos de la selección rebasan al cuerpo técnico.

Bajo estos hechos habrá que esperar si ambos jugadores son considerados para el duelo de este martes en el estadio Nemesio Diez contra el seleccionado centroamericano en busca de alcanzar la hazaña de remontar un marcador de dos goles de desventaja como sucedió hace un año que terminaron imponiéndose en serie de penales.

