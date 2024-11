Rihanna posa junto a un piano, usando lencería de color amarillo

Cada vez que Rihanna lanza una colección de su línea de lencería Savage X Fenty decide modelar algunas de las prendas, y ahora sorprendió a sus fans publicando unas fotografías en Instagram que la muestran usando un conjunto de color amarillo que resaltó sus curvas.

Rihanna dice que le gustaría hacer un dueto con Billie Eilish

Eso no fue todo, ya que la cantante de 36 años también compartió un video en el que aparece tocando el piano, aunque otra canción se escucha como fondo musical. Todo fue como parte de la promoción de Lavish Lace (Encaje Lujoso), una colección especialmente lanzada para este fin de año.

Subastarán antiguo penthouse de Rihanna en Nueva York

Desde hace varios años los seguidores de Rihanna esperan un nuevo álbum, pero ella ha declarado que está tomando con calma el proceso de seleccionar las canciones adecuadas. En junio, durante una fiesta en Los Ángeles, dijo: “Creo que la música, para mí, es un nuevo descubrimiento. Estoy redescubriendo cosas. He estado trabajando en el álbum durante tanto tiempo que dejé todo eso a un lado, y ahora estoy preparada para volver al estudio. Voy a empezar, ¡permítanme un segundo!”

Mientras sigue la espera, el DJ Calvin Harris estrenó hace unos días un remix de “This Is What You Came For”, su colaboración con Rihanna de 2016. El track (que sólo está disponible en la plataforma Amazon Music) fue escrito por Harris y Taylor Swift, durante la época en que fueron pareja.

