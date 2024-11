“Chucky” Lozano se sinceró: “Me dolió mucho no ir a la Copa América”

La ausencia de Hirving “Chucky” Lozano en la Selección de México que disputó la pasada edición de la Copa América 2024 sorprendió a más de uno y al propio jugador fue una decisión que le afectó bastante al no poder estar pero confía en que las cosas puedan cambiar en un futuro no muy lejano.

En una reciente entrevista en La Última Palabra de FOX Sports México el experimentado atacante se sinceró sobre su ausencia en el combinado azteca bajo el mando de Jaime Lozano quien terminó saliendo del banquillo luego del fracaso del Tri al quedar eliminado en la fase de grupos del torneo.

“Me dolió mucho no haber podido ir a la Copa América 2024. Siempre lo he dicho, me encanta ir a la selección, pero bueno fueron decisiones de no lo sé dónde pero me dejaron fuera”, comentó el delantero quien señaló que tuvo la oportunidad de hablar con el entonces entrenador sobre esa situación.

“Hablé un poco con Jaime (Lozano), pero fue una charla corta en la que me dijo algunas cosas y ya, solamente lo acepté”, apuntó sobre lo que fue la conversación con el seleccionador nacional dejando claro que si bien no hubo una mala comunicación tampoco quedaron claros los motivos de su ausencia.

Pero más allá del trago amargo que significó para “Chucky” Lozano haberse quedado fuera de la Copa América 2024 el experimentado delantero que a partir de diciembre estará incorporándose al San Diego FC de la MLS, confía en que pueda tener una redención con la Selección de México.

“Ojalá que en algún momento pueda regresar a la selección nacional, para mí sería fabuloso pero vamos paso a paso. Estuve lesionado cierto tiempo pero espero que tenga la oportunidad de volver a la selección”, reconoció el jugador que ha estado fuera de acción desde el pasado mes de septiembre.

Se habló de que Hirving “Chucky” Lozano fuese una de las caras nuevas en la primera lista de la Selección de México bajo el mando de Javier Aguirre para los duelos amistosos de septiembre. Crédito: Eloísa Sánchez | Imago7

El delantero de 29 años, quien sufrió una lesión muscular durante un partido amistoso con el PSV Eindhoven, señaló que también ha tenido la oportunidad de conversar con el nuevo seleccionador mexicano Javier Aguirre de quien tiene muy buen concepto tanto a nivel profesional como personal.

“Es una gran persona, es un gran entrenador. Lo respeto muchísimo, por su carrera y por la persona que es. Es un señor. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de hablar y han sido charlas muy positivas”, señaló haciendo referencia a lo que ha sido su trato con el “Vasco” Aguirre.

De momento Hirving “Chucky” Lozano está enfocado en terminar de volver a la acción con el PSV Eindhoven y retomar lo que venía siendo su gran comienzo de temporada para en el 2025 poder concretar su esperado regreso a la Selección de México.

