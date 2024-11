Papá de “Checo” Pérez arremete contra el dueño de Aston Martin

Antonio Pérez Garibay, padre de Sergio “Checo” Pérez lanzó una dura comparación entre su hijo y Lance Stroll, quien considera que se mantiene en la Fórmula 1 gracias al poderío económico de su padre Lawrence Stroll quien es dueño de la escudería Aston Martin.

El progenitor del tapatío habló después de los constantes rumores que han surgido en torno al futuro del piloto mexicano en la escudería Red Bull en la que a pesar de tener todavía un par de años asegurados en su contrato se ha especulado con el interés del equipo de la bebida energética en otros pilotos.

“Yo no soy el señor Stroll, no tengo para comprarle un equipo de la Fórmula 1 a mi hijo ni tenemos el capital para estar ahí”, comentó el ex político mexicano quien hace unos meses sufrió problemas de salud de los que ya estaría completamente recuperado.

El mexicano Sergio “Checo” Pérez sigue sin poder levantar cabeza en esta temporada de la Fórmula 1. Crédito: José Méndez | EFE

En sus declaraciones, recogidas por FOX Sports México, Pérez Garibay también destacó que Sergio “Checo” Pérez cuenta con el aval deportivo para mantenerse en la Fórmula 1 a pesar del desafortunado desempeño que está teniendo en la actualidad.

“Checo está ahí por él, llegó a dónde está por él, sigue ahí por él y la posición que tiene es por él”, destacó el padre del piloto de Guadalajara que se estrenó en la máxima categoría del automovilismo mundial en el 2010 de la mano de la escudería Sauber.

Después de una pausa de dos semanas “Checo” Pérez y el resto de pilotos de la F1 se preparan para disputar este fin de semana el Gran Premio de Las Vegas, antepenúltima prueba de la temporada 2024 en la que el mexicano buscará romper con su mala racha de resultados que arrastra desde abril.

Sergio ‘Checo’ Pérez sosteniendo la bandera de México y posando junto al monoplaza RB20 en la previa del Gran Premio de México. Crédito: Moises Castillo | AP

Ataque homofóbico a Ralf Schumacher

Antonio Pérez Garibay también respondió a unas críticas a Sergio “Checo” Pérez que le hizo el ex piloto de la F1, Ralf Schumacher a su hijo con unas declaraciones en las que habló sobre la homosexualidad del alemán.

“Hay un piloto que fue de Fórmula 1, un periodista que primero declara que ‘Checo’ ya estaba fuera de Red Bull y a la siguiente semana sale del clóset, no sé si estaba enamorado de Checo”, dijo el padre del mexicano en un podcast de ESPN.

“Hay muchas cosas raras que ya no sabes si es periodista, si es mujer o es caballero, pero su palabra quedó en duda no por lo de ‘Checo’ Pérez sino por el tema de su esposa, lo que comentó”, agregó sobre el ex piloto alemán.

Días atrás Ralf Schumacher aseguró que el joven piloto argentino Franco Colapinto sería el candidato para sumarse a la escudería Red Bull para ocupar el lugar de “Checo” Pérez como compañero de Max Verstappen.

