Chiquis cuenta cómo surgió la mala relación con su tía Rosie Rivera

Chiquis Rivera se sinceró en su reality show “Chiquis Sin Filtro” y habló sobre la mala relación que siempre ha tenido con su tía Rosie Rivera, al parecer por los celos que esta última le ha tenido desde que nació, ya que nunca superó que la cantante Jenni Rivera pusiera más atención en su primogénita y no en su hermana menor.

Mientras la peinaban, Chiquis explicó por qué ya no se lleva con su tío Juan Rivera: “La verdad es que Rosie siempre ha tenido un conflicto conmigo desde que nací, y pues como ella era la del poder, porque tenía todo lo de mi mamá, pues él (Juan) se acercó mucho con ella. Ella nunca me ha querido y ¿qué hizo? Lo volteó conmigo, lo volteó. Nunca lo he dicho, pero es lo que hizo Rosie”.

La hija de Jenni Rivera aseguró que esta mala relación con su tía tiene décadas: “Ella siempre me ha tenido algo, desde que nací. Mi mamá era su única hermana y ella quería toda su atención, y pues vino Chiquis, y pues desde chiquita yo he sufrido con esa mujer”.

Sola y reflexiva, Chiquis también dijo: “A través de los años, me he dado cuenta que Rosie tuvo mucho que ver con la distancia entre mi mamá y yo. Yo le decía a Rosie, ella era como la persona en medio: ‘Quiero hablar con mi mamá’, (y ella respondía) ‘Tú mamá no está lista’. Y mi mamá pensaba, y otras personas me dicen: ‘Tu mamá decía que tú no la estabas buscando, que no querías hablar con ella'”.

La cantante insistió en que Rosie Rivera le negaba establecer un contacto con la diva de la banda: “Por supuesto que yo estaba viendo y buscando, por email, por Twitter, por todos lados hablar con ella, con Rosie. Decirle: ‘Hey, quiero hablar con mi mamá, por favor ayúdame’, (y ella me decía) ‘Tu mamá no está lista, tu mamá no está lista'”.

Para Chiquis es importante hablar de este pasado con su tía, porque quiere que el público entienda la gran relación que tuvo con su madre: “Yo por mucho tiempo estaba preocupada: ‘Me va a ver un fan de mi mamá y me va a hacer algo’. Yo vivía con ese miedo. Y tengo que contarlo, porque tengo que defender la relación y el amor que yo sé que hay y hubo entre mi mamá y yo”.

Finalmente, la intérprete dejó la posibilidad para el perdón y una convivencia sana con los hermanos de su mamá: “Las cosas nunca van a ser igual. Yo creo en el perdón, por supuesto que sí. Y aunque ellos no me pidan perdón yo los voy a perdonar, pero sí necesito que tomen responsabilidad de sus acciones, como para dar ese siguiente paso y decir: ‘OK, quizás las cosas no van a ser como antes, pero podemos aprender a amarnos de otra forma'”.

